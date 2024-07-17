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Дуже важко пробитись до Зеленського: як пояснила Мар’яна Безугла свій вихід із пропрезидентської фракції

13:22 17 липня 2024
Мар'яна Безугла

Одіозна народна депутатка Мар’яна Безугла, яка нещодавно потрапила в базу «Миротворець» через свої деструктивні заяви про ЗСУ, вчергове заявила про вихід із пропрезидентської фракції «Слуга народу». Про це Безугла повідомила у Facebook. Раніше подібний демарш нардепка влаштовувала декілька місяців тому, у лютому поточного року.

Напередодні Мар’яну Безуглу зняли з посади голови підкомітету з питань демократичного цивільного нагляду та контролю в комітеті ВР з питань нацбезпеки.

Народний депутат Ірина Геращенко підтвердила, що Безугла вийшла з фракції за власною заявою. За словами Геращенко, оскільки Безугла — мажоритарниця, то мандат депутатки вона не втратить.

За словами Безуглої, її заяву про вихід із фракції мають оприлюднити в сесійній залі цього тижня. Своє рішення вона пояснила тим, що «не розуміє» пріоритетів колег по Комітету з питань нацбезпеки та оборони, а також звинуватила депутатів фракції «Слуга народу» в тому, що вони «підкилимно» об’єднуються з опозицією «в питаннях саботажу».

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Також Мар’яна Безугла поскаржилась, що не може «пробитися» до президента Володимира Зеленського «з очевидними фактами про проблеми у війську».

«Отже, беручи до уваги вищезазначену ситуацію, що склалася, більше не маю моральних сил асоціювати себе з фракцією навіть формально. Надіслала заяву про вихід з парламентської фракції „Слуга Народу“. Остаточно», — написала депутатка.

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Раніше повідомляли про те, що Мар"яна Безугла періодично дискредитує керівництво ЗСУ, а нещодавно дала комплементарне інтерв’ю про керівника президентского офісу Андрія Єрмака і визнала співпрацю з Офісом президента.

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