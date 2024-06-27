Безугла дала компліментарне інтервʼю про Єрмака й визнала факт співпраці з ОП

В інтервʼю Наталії Мосейчук народна депутатка Марʼяна Безугла фактично визнала факт співпраці з Офісом президента в площині «зондування» громадської думки. Про «самовикриття» Безуглої написав політичний експерт Олександр Кочетков у Facebook.

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Кочетков звернув увагу на те, що упродовж інтервʼю Безугла неодноразово повторювала, що завжди намагається бути самостійною і суб’єктною. Переконувала, що вона не «маленький гвинтик, який реалізовує гігантський сценарій», не знаходиться під впливом Офіса президента, не є торпедою чи ротом його керівника Андрія Єрмака.

«І буквально встик суперпослідовна депутатка визнає, що її можуть використовувати для зондування громадської думки, коли вона висловлює різкі судження, а хтось дивиться на реакцію суспільства. Ну хiба не розумниця? Хіба не самостійна до нестями у висловлюваннях і вчинках? До речі, те, що робить пані Мар’яна, вона вважає зародженням суспільної дискусії. А зовсім не інфокілерством — Залужний і Содоль не дадуть збрехати», — пише Кочетков.



В інтервʼю нардепка, яка «здатна обнуляти генералів та інше начальство», називає Єрмака жертвою несправедливого цькування, якому «створили демонізований образ». Вона розповіла, що глава ОП живе на роботі, менеджерить середовище і роботу президента, веде безліч проєктів і працює в «надривному стилі». З її слів, він зовсім не хоче все навколо контролювати і для цього всюди мати своїх людей, а просто змушений бути автократом, бо «живе своєю роботою і відповідає за результат». Мовляв, критикують Єрмака тому, що він багато працює і не має часу розказати суспільству про свої здобутки.

«Саме цю несправедливість пані Мар’яна виправила на всі сто. Це як з чиновницького анекдоту: „Змушена вас покритикувати, пане начальнику. За те, що ви надто багато і плідно працюєте“», — написав Кочетков.

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Він також нагадав, як нещодавно Безугла «відмазувала» Єрмака від його скандального кума Миколи Тищенка та навіть згадала про сумновідомого брата глави ОП, який у Силах оборони «з самого початку, але не випʼячується».

Мосійчук висловила своїй співрозмовниці повагу за те, що вона наважилася говорити про главу ОП Андрія Єрмака, і що це було «доволі важкою розмовою». Експерт порадив подивитися це інтервʼю тим, хто сприймає Безуглу як «нестримну і незламну правдолюбку, принципову, так би мовити, борчиню за справедливість незалежно від посад і статусів».

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Раніше політолог Євген Магда висловився про лобіювання Мар’яни Безуглої.

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