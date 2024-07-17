41.30 / 41.92 45.08 / 45.85
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

«Був відзначений численними нагородами»: під Бахмутом загинув захисник з Сумщини

20:05 19 липня 2024
Олександр Терещенко

Скорбота й сум у повітрі, адже в селі Томашівка на Сумщині провели в останню путь захисника — Олександра Терещенка. Його життя обірвалося 8 липня 2024 року під Бахмутом Донецької області. Олександру назавжди 26 років, повідомляє Коровинська сільська рада.

«Олександр після закінчення школи навчався у політехнічному технікумі Конотопського інституту СумДУ. У 2017 році був призваний на строкову службу, де підписав контракт із ЗСУ і по 2020 рік проходив службу у Національній гвардії України, — розповіли у сільраді. — Учасник АТО, молодий та енергійний юнак не зміг бути осторонь, коли ворог розпочав повномасштабне вторгнення. Тому у березні 2022 року був призваний до лав ЗСУ. Олександр був відзначений численними нагородами, був взірцем для товаришів та побратимів, мав плани на життя…»

Земляки прощалися з загиблим зі сльозами на очах, скорботою та болем від непоправної втрати, стоячи на колінах. Поховали героя з усіма військовими почестями під залпи почесної варти та гімн України на центральному кладовищі його рідного села.

«Важко знайти слова втіхи, неможливо заспокоїти біль та гіркоту втрати. Кожен загиблий воїн — це болюча рана на душі кожного з нас. І не буде московитам прощення за забрані життя українців…» — зазначили у сільраді.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що в харківському шпиталі внаслідок отриманих на фронті поранень помер мешканець Таїровської громади на Одещині Максим Храпко. Йому було лише 22 роки.

РЕКЛАМА

Читайте також: «Був активним учасником Революції Гідності»: на Чернігівщині поховали бійця, який пішов на фронт добровольцем

РЕКЛАМА

112

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Ключі від дому

У ухилянта можуть конфіскувати нерухомість, яка належить не тільки йому, — адвокат

Знаки зодіаку

Мрії цих трьох знаків зодіаку здійсняться вже наступного тижня

Шийна хустинка

Кондиціонер, який завжди з тобою: лайфхак винахідливих японок

безпілотник

«За допомогою наших дронів вдалося знищити найсучасніший російський танк Т-90 «Прорив»: колишній військовий про власне виробництво безпілотників

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту