«Дурнуваті вчинки»: популярна акторка вирушила у відпустку

Популярна акторка Наталка Денисенко, яка нещодавно потрапила у скандал з приводу своїх висловлювань, поділилася відео з відпочинку у Туреччині. Наталка, чоловік якої актор Андрій Фединчик зараз воює, вирушила у подорож разом із сином. На своїй сторінці у соціальній мережі Денисенко виклала відео з розкішного готелю, подякувавши всесвіту за все, що він для неї робить.

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«Жодна людина не згадуватиме з насолодою, який у неї був ідеальний порядок вдома або випрасуваний одяг… — написала Наталка. — Або свою гідну скромність чи всі зароблені суми в цифрах… Час це з’їсть і навіть не подавиться!»

Але кожна згадає: почуття, живі посмішки, коханих людей, пристрасні поцілунки, спонтанні поїздки, дурнуваті вчинки, щастя від реалізації улюбленої справи, випадкову розмову з незнайомцем, що лишила слід, радість від зустрічі, що могла не відбутися…

Як можна настільки НЕ любити життя, щоб витрачати його на… Виточування ідеальності? Гроші як мету? На страждання і ненависть? На людей, що відмовляються від вас? На скромність? На те, щоб всім подобатися? За це не виписують премії там… Жити і відчувати! Спокійно… Поки не пропустили головне!

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Вчора стався перший день відпочинку з синочком, і я дякую всесвіту, що любить мене всіма зручними йому способами".

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Підписники подякували акторці за мотивуючі слова та побажали гарно відпочити.

«Люба, відпочинь на всі», — написала під відео танцівниця Ілона Гвоздьова.

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«Дякую, Наталю, за такі мотивуючі слова, а то хандра бере з цими безкінечними вимиканнями електроенергії, тривогами, спекою, Вам гарного відпочинку», — подякували дописувачі.

«Які чудові слова! - вирішили шанувальники акторки. — 100%! Розумієш це з часом! Особливо у наш час!»

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що акторка Ксенія Мішина разом з сином вирушила на канікули до США.

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