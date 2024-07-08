Палянички з картоплею і сиром: стануть окрасою святкового столу
Дуже цікава випічка на сковороді. Годиться й для кожного дня, чудово для вилазок на природі (до грильованого м’яса й риби), та й на святковий стіл буде доречною. Смачні і гарячі, і холодні, ділиться фудблогерка Любов Біріна, яка раніше давала рецепт чіабати без замісу.
Тісто:
- Борошно 350 г
- Вода 180 г
- Олія 20 г
- Цукор 25 г
- Сіль 5 г
- Дріжджі сухі 5 г
Начинка
- Картопля 400 г (вага сирої, чищеної)
- Сир твердий 100 г
- Сулугуні 150 г
- Масло 40 г
- Цибуля 1 шт.
- Сіль, чорний перець
Опара: в теплу воду помістити дріжджі, цукор і 50 г борошна (з відміряних 350 г). Накрити, помістити в тепле місце, хвилин на 15−20, має утворитися «шапочка».
Готову опару помістити в ємність, додати решту борошна, олію й сіль. Замісити м’яке тісто. Накрити, залишити для підходу хвилин на 30−40. За цей час тісто тільки почне підніматися й цього достатньо, не потрібен в цьому випадку повний підхід.
Розділити на 10 рівних частин. Кожну частину підкатати в кульку. Одразу формувати палянички. У центр палянички помістити кульку з начинки. Защипнути зверху. Утворену кульку розпластати руками і тонко розкачати (максимально тонко, що б просвічувалася начинка, але не порвати тісто).
Смажити на сухій сковороді під кришкою на середньому вогні з двох сторін. Одразу після смаження змастити вершковим маслом з двох сторін. Складати одну на другу. Для подачі перерізати навпіл.
Для начинки відварити картоплю. Цибулю дрібно порізати, протушкувати в маслі. Картоплю перетворити в пюре, додати тушковану цибулю, терті сири, сіль, чорний перець.
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