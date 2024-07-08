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Книга рецептів

Палянички з картоплею і сиром: стануть окрасою святкового столу

20:22 10 липня 2024
Палянички з картоплею та сиром

Дуже цікава випічка на сковороді. Годиться й для кожного дня, чудово для вилазок на природі (до грильованого м’яса й риби), та й на святковий стіл буде доречною. Смачні і гарячі, і холодні, ділиться фудблогерка Любов Біріна, яка раніше давала рецепт чіабати без замісу.

Тісто:

  • Борошно 350 г
  • Вода 180 г
  • Олія 20 г
  • Цукор 25 г
  • Сіль 5 г
  • Дріжджі сухі 5 г

Начинка

  • Картопля 400 г (вага сирої, чищеної)
  • Сир твердий 100 г
  • Сулугуні 150 г
  • Масло 40 г
  • Цибуля 1 шт.
  • Сіль, чорний перець

Опара: в теплу воду помістити дріжджі, цукор і 50 г борошна (з відміряних 350 г). Накрити, помістити в тепле місце, хвилин на 15−20, має утворитися «шапочка».

Готову опару помістити в ємність, додати решту борошна, олію й сіль. Замісити м’яке тісто. Накрити, залишити для підходу хвилин на 30−40. За цей час тісто тільки почне підніматися й цього достатньо, не потрібен в цьому випадку повний підхід.

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Розділити на 10 рівних частин. Кожну частину підкатати в кульку. Одразу формувати палянички. У центр палянички помістити кульку з начинки. Защипнути зверху. Утворену кульку розпластати руками і тонко розкачати (максимально тонко, що б просвічувалася начинка, але не порвати тісто).

Смажити на сухій сковороді під кришкою на середньому вогні з двох сторін. Одразу після смаження змастити вершковим маслом з двох сторін. Складати одну на другу. Для подачі перерізати навпіл.

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Для начинки відварити картоплю. Цибулю дрібно порізати, протушкувати в маслі. Картоплю перетворити в пюре, додати тушковану цибулю, терті сири, сіль, чорний перець.

Нагадаємо рецепт домашньої курячої ковбаси.

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