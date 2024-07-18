Друзі Бена Аффлека занепокоєні його здоров’ям: що відбувається з актором

Над Беном Аффлеком і Дженніфер Лопес витає флер неминучості. Пара зв'язала себе узами шлюбу у Лас-Вегасі в 2022 році — але незабаром після другої річниці Аффлек і Лопес, схоже, збираються розлучитися, пише Marca.

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У річницю шлюбу Лопес і Аффлек перебували на протилежних кінцях Сполучених Штатів. Уродженка Нью-Йорка Лопес більшу частину липня жила в надбагатому Хемптоні, а Аффлек залишився в Лос-Анджелесі. Бен Аффлек і раніше турбував шанувальників своїми перепадами настрою та зловживанням алкоголем, але після його «пригніченого» вигляду на ювілеї з'явилися нові занепокоєння.

Бена Аффлека помітили в Лос-Анджелесі та його околицях, де він намагався зайняти себе роботою. Найкращий друг Метт Деймон заохочував його зосередитися на їхній продюсерській компанії Artists Equity, але, схоже, Аффлеку це дається нелегко.

Нещодавно Аффлек прийшов на роботу і вираз його обличчя не відповідав його строгому вбранню. Зірка був чисто поголений, одягнений у чорний костюм з білою сорочкою, тримав в руках стаканчик з напоєм і портфель. Але його обличчя виглядало стурбованим — здавалося, що він перебуває десь в іншому місці.

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Бен Аффлек вже вивіз усі свої речі з особняка в Беверлі-Хіллз вартістю 60 мільйонів доларів, який він ділить з Лопес, на тлі чуток про їхнє розлучення. Шанувальникам залишається сподіватися, що Бен Аффлек справляється зі стресом у найкращий і найздоровіший спосіб за підтримки таких друзів, як Деймон і Дженніфер Гарнер, колишня дружина, від якої у нього троє дітей.

Теорій про те, що насправді відбувається у відносинах «Бенніферів», за місяць з'явилося кілька сотень. Цьому сприяють інсайдери, видаючи суперечливу інформацію.

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