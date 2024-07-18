Кабачково-морквяні оладки: смажити під кришкою
Оладки — чудова ідея для сніданку. Особливо — недільного. Готуються швидко. Аромат чарівний. Якщо їх красиво подати, буде сніданок, як у ресторані. Тільки, звичайно, коштуватиме вам значно дешевше. Та й натуральність домашньої їжі — це, мабуть, найголовніше. Адже це запорука здоров'я.
Кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова поділилася рецептом кабачково-морквяних оладок.
— Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури, — каже Елла Іванова. — Ці оладки неймовірно смачні та соковиті. Подивіться на фото, які вони апетитні. Напевно вони сподобаються вашим рідним та близьким. Приготуйте — не пошкодуєте.
Овочеві оладки
250 г кефіру
Сіль
1 яйце
200 г борошна
1 столова ложка цукру
Половина чайної ложки соди
100 г кабачка
50 г моркви
Кабачок та морквину натерти на тертці. Приготувати тісто, поєднавши всі інгредієнти. Додати кабачок та моркву. Смажити оладки під закритою кришкою. Подавати за бажанням зі сметаною або з конфітюром (у такому разі цукор можна в тісто не додавати). Прикрасьте страву листям свіжої м'яти або базиліку.
І смачного!
Раніше кулінарка Марія Шпилік розповіла, як приготувати запечені оладки з кабачків.
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Фото з альбому Елли Іванової60
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