Кабачково-морквяні оладки: смажити під кришкою

Оладки — чудова ідея для сніданку. Особливо — недільного. Готуються швидко. Аромат чарівний. Якщо їх красиво подати, буде сніданок, як у ресторані. Тільки, звичайно, коштуватиме вам значно дешевше. Та й натуральність домашньої їжі — це, мабуть, найголовніше. Адже це запорука здоров'я.

ВІДЕО ДНЯ

Кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова поділилася рецептом кабачково-морквяних оладок.

— Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури, — каже Елла Іванова. — Ці оладки неймовірно смачні та соковиті. Подивіться на фото, які вони апетитні. Напевно вони сподобаються вашим рідним та близьким. Приготуйте — не пошкодуєте.

Овочеві оладки

250 г кефіру

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Сіль

1 яйце

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200 г борошна

1 столова ложка цукру

Половина чайної ложки соди

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100 г кабачка

50 г моркви

Кабачок та морквину натерти на тертці. Приготувати тісто, поєднавши всі інгредієнти. Додати кабачок та моркву. Смажити оладки під закритою кришкою. Подавати за бажанням зі сметаною або з конфітюром (у такому разі цукор можна в тісто не додавати). Прикрасьте страву листям свіжої м'яти або базиліку.

І смачного!

Раніше кулінарка Марія Шпилік розповіла, як приготувати запечені оладки з кабачків.

Фото з альбому Елли Іванової

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