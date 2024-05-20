Оладки на жовтках: ідеальні для сніданку
Прекрасний варіант сніданку — оладки до кави. Приготувати їх нескладно. Краще це робити вранці, виділивши для приготування такого сніданку хвилин двадцять, щоб не поспішати.
Звісно, можна приготувати оладки з вечора, але це не зовсім
Подавайте оладки красиво, як у ресторані. Це не потребує багато зусиль чи коштів. Просто увімкніть фантазію!
Рецептом ласощів поділилася кулінарка Ардія Діаманті.
- Ці оладки виходять жовті й апетитні, — каже Ардія Діаманті. — Замість білого можна використовувати коричневий цукор. Оладки можна подавати зі сметаною або варенням. Особливо вишукано — декорувати страву паличками кориці, які дадуть неймовірний аромат.
Оладки на жовтках (на 2 порції)
- 2 жовтки
- Цукор — 4 столові ложки
- Сметана — 2 столові ложки
- Борошно — трохи більше ніж півсклянки
- Палички кориці для декору — 2 шт.
Яйця змішати з цукром. Додати сметану і збити виделкою. Додати борошно. Перемішати. Смажити оладки на соняшниковій олії до готовності з двох боків.
І смачного!
Нагадаємо рецепт пишних оладок на кефірі.
Фото з альбому Ольги Сметанської34
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