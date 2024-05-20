Оладки на жовтках: ідеальні для сніданку

Прекрасний варіант сніданку — оладки до кави. Приготувати їх нескладно. Краще це робити вранці, виділивши для приготування такого сніданку хвилин двадцять, щоб не поспішати.

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Звісно, можна приготувати оладки з вечора, але це не зовсім т. е. Не готуйте їх на запас — зробіть рівно стільки, скільки з'їсте зараз.

Подавайте оладки красиво, як у ресторані. Це не потребує багато зусиль чи коштів. Просто увімкніть фантазію!

Рецептом ласощів поділилася кулінарка Ардія Діаманті.

- Ці оладки виходять жовті й апетитні, — каже Ардія Діаманті. — Замість білого можна використовувати коричневий цукор. Оладки можна подавати зі сметаною або варенням. Особливо вишукано — декорувати страву паличками кориці, які дадуть неймовірний аромат.

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Оладки на жовтках (на 2 порції) 2 жовтки

Цукор — 4 столові ложки

Сметана — 2 столові ложки

Борошно — трохи більше ніж півсклянки

Палички кориці для декору — 2 шт.

Яйця змішати з цукром. Додати сметану і збити виделкою. Додати борошно. Перемішати. Смажити оладки на соняшниковій олії до готовності з двох боків.

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І смачного!

Нагадаємо рецепт пишних оладок на кефірі.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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