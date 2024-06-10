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Запечені оладки з кабачків: смачно та бюджетно

20:17 11 червня 2024
Запечені оладки з кабачків

Зараз сезон кабачків, тому господині у пошуках рецептів, на які потрібно мінімум зусиль, а результат приємно порадує. Приготувати із кабачків оладки — чудовий варіант, тому що це швидко, а смак точно не залишить вас байдужим, ділиться кулінарка Марія Шпилик.

Складники:

  • 2 кабачки (400 г)
  • 2 яйця
  • 100 г твердого сиру
  • 120 г борошна
  • 1 ч.л. розпушувача
  • Сіль, кріп

Приготування:

Кабачки натерти на крупній тертці. Відтиснути від соку. Додати яйця, натертий сир, сіль, кріп, перемішати, всипати борошно і розпушувач.

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Перемішати. Викладати по ложці на деко з пергаментом на деякій відстані.

Запікати при 180* приблизно 25 хв .

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Подавати зі сметаною.

Нагадаємо рецепт кабачкового рулету з грибами.

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