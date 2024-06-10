Запечені оладки з кабачків: смачно та бюджетно
Зараз сезон кабачків, тому господині у пошуках рецептів, на які потрібно мінімум зусиль, а результат приємно порадує. Приготувати із кабачків оладки — чудовий варіант, тому що це швидко, а смак точно не залишить вас байдужим, ділиться кулінарка Марія Шпилик.
Складники:
- 2 кабачки (400 г)
- 2 яйця
- 100 г твердого сиру
- 120 г борошна
- 1 ч.л. розпушувача
- Сіль, кріп
Приготування:
Кабачки натерти на крупній тертці. Відтиснути від соку. Додати яйця, натертий сир, сіль, кріп, перемішати, всипати борошно і розпушувач.
Перемішати. Викладати по ложці на деко з пергаментом на деякій відстані.
Запікати при 180* приблизно 25 хв .
Подавати зі сметаною.
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