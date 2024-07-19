Авторитетний американський портал ESPN оприлюднив рейтинг 100 найкращих спортсменів світу XXI століття.

На вершині списку опинився легендарний американський плавець, 23-разовий олімпійський чемпіон Майкл Фелпс, у сім'ї якого народилася четверта дитина. Другу позицію посіла титулована тенісистка із США Серена Вільямс, а третю — восьмиразовий володар «Золотого м'яча», новоспечений переможець Кубка Америки аргентинець Ліонель Мессі.

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До топп'ятірки рейтингу також увійшли баскетболіст НБА Леброн Джеймс і ексзірка американського футболу Том Бреді.

До речі, окрім Мессі, у сотні найкращих спортсменів світу за останні майже чверть століття опинилися ще 10 футболістів — португалець Кріштіану Роналду (13-е місце), французи Тьєррі Анрі (48-е), Зінедін Зідан (50-е) та Кіліан Мбаппе (65-е), хорват Лука Модрич (55-е), іспанці Андрес Іньєста (70-е) та Хаві Ернандес (75-е), бразильці Роналдо (87-е) та Роналдіньо (94-е), а також швед Златан Ібрагімович (95-е).

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Топдвадцятка найкращих спортсменів XXI століття виглядає так:

1. Майкл Фелпс (США, плавання);

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2. Серена Вільямс (США, теніс);

3. Ліонель Мессі (Аргентина, футбол);

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4. Леброн Джеймс (США, баскетбол);

5. Том Бреді (США, американський футбол);

6. Роджер Федерер (Швейцарія, теніс);

7. Симона Байлс (США, гімнастика);

8. Тайгер Вудс (США, гольф);

9. Усейн Болт (Ямайка, легка атлетика);

10. Кобі Брайант (США, баскетбол);

11. Новак Джокович (Сербія, теніс);

12. Рафаель Надаль (Іспанія, теніс);

13. Кріштіану Роналду (Португалія, футбол);

14. Стефен Каррі (США, баскетбол);

15. Кетлін Ледекі (США, плавання);

16. Тім Данкан (США, баскетбол);

17. Шакіл О'Ніл (США, баскетбол);

18. Патрік Махоумс (США, американський футбол);

19. Льюїс Хемілтон (Великобританія, автогонки);

20. Аарон Дональд (США, американський футбол).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що названо найбагатших спортсменів світу всіх часів.

Фотоколаж ESPN

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