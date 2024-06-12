ЄС проти «Совкомфлоту»: Європа обговорює санкції проти судноплавного гіганта кремля

Європейський Союз пропонує запровадити санкції проти російського нафтотранспортного гіганта ПАТ «Совкомфлот», щоб обмежити можливості кремля фінансувати війну проти України, йдеться в документі, який потрапив у розпорядження агентства Bloomberg.

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Державна компанія «Совкомфлот», найбільша судноплавна компанія росії, є однією з ключових компаній, що допомагають транспортувати російську нафту в умовах західних обмежень, накладених на країну після її вторгнення в Україну в 2022 році. Компанія також надає послуги з видобутку на шельфі та морського транспортування скрапленого природного газу, зазначає видання Bloomberg.

У відповідь на війну росії в Україні Велика сімка промислово розвинених країн запровадила обмеження на експорт російської нафти та нафтопродуктів, щоб обмежити доступ країни до західних транспортних та страхових послуг. москва пристосувалася до обмежень, включаючи заборону Європейського Союзу на імпорт російської нафти, використовуючи величезний тіньовий флот танкерів і продаючи свою нафту азійським клієнтам.

Європейська пропозиція слідує за рішенням США на початку цього року накласти санкції на «Совкомфлот» і 14 нафтових танкерів, пов'язаних з цією компанією, з метою скорочення обсягів продажу нафти. Можливі санкції ЄС потребують схвалення всіх країн-членів, і до цього часу план може змінитися. Європейський Союз також пропонує накласти санкції на 13 суден, які займаються перевезенням товарів і технологій, що використовуються в секторі оборони і безпеки, а також транспортуванням нафти і нафтопродуктів або сприяють розширенню російського енергетичного сектору.

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Раніше повідомлялося про скорочення російських фінансових потоків.

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