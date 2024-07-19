Ваші стосунки мертві, а ви цього не помітили: головні ознаки особистої проблеми

Сказати, що ваші стосунки померли, означає, що вони перестали працювати, що все вже давно не було добре на 100% і що проблеми, непорозуміння, суперечки, нерозуміння та відсутність зв'язку зруйнували все. А іноді це може статися так, що ви цього не усвідомлюєте. І це не означає, що ви не усвідомлюєте, що щось не зовсім правильно, це скоріше пов'язано з тим, що ми схильні мінімізувати те, що не так, або думати, що це вирішиться само собою, або є ще якісь відволікаючи проблеми, наприклад, на роботі, і вам нелегко усвідомити, що відбувається з вашими стосунками, пише GQ.

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Експерт Брюс Лі, доктор медичних наук, пояснює, що є кілька ознак, які чітко вказують на те, що ваші стосунки мертві і більше не є тим, що вам потрібно у житті. Довіра втрачена (навіть якщо не було ніякого інциденту або проблеми). Немає емоційного зв'язку. Відсутня комунікація та намагання зрозуміти партнера. Повага один до одного втрачена. Зростає кількість образ.

Ви більше не докладаєте зусиль, щоб налагодити стосунки. Ви уникаєте проводити час разом, розмовляти або ділитися чимось зі своїм партнером. Ви не є одним з пріоритетів вашого партнера, а ваш партнер не є одним з ваших пріоритетів. У вас дуже різні або навіть протилежні цілі. Коли ви думаєте про майбутнє, ви не уявляєте його з людиною, з якою перебуваєте у стосунках.

Бувають випадки, коли ваші стосунки можуть здаватися мертвими, але є речі, які ви можете зробити, щоб врятувати їх, якщо ви проаналізували рішення і можливості, які можна покращити і виправити.

Багато стосунків з часом втрачають свою іскру, але це не завжди означає, що все зруйновано безповоротно. Те, що може здаватися вмираючими стосунками, часто можна врятувати або відновити за умови взаємного прагнення налагодити стосунки.

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Проаналізуйте причини. Перше, що потрібно зробити — це проаналізувати, які речі або проблеми могли спричинити погіршення зв'язку і стосунків, взяти на себе відповідальність за те, що ви зробили, але не шукати винних, і зрозуміти, з чого почалися проблеми.

Вчіться йти на компроміс: це означає вести переговори, знаходити золоту середину, де всі учасники стосунків почуватимуться добре і отримають те, що їм потрібно.

Проводьте час з друзями та людьми поза вашими стосунками: мова не йде про зраду чи резервування всього свого часу для інших людей. Проведення часу з друзями корисне для вашого психічного здоров'я і допомагає зміцнити почуття власної гідності.

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Приймайте зважене рішення: не завжди найкраще залишатися у стосунках лише тому, що ви вже в них перебуваєте. Нічого не виходить насильно, тому важливо подумати, чи дійсно варто залишатися в них, чи краще розлучитися і рухатися далі.

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