Дайте собі трохи часу для скорботи: експерт про те, як пережити зраду

Якщо вас зрадили, ви можете відчувати вихор емоцій, і тим більше у воєнний час. Однієї миті ви можете почуватися спустошеними, а наступної — розлюченими. Більше того, розбите серце може призвести до потенційно приголомшливої суміші почуттів, включаючи сором, сумніви, розгубленість і тривогу. Розуміння та обробка своїх емоцій є важливою частиною процесу зцілення від цього типу болю. Починаючи свій шлях, важливо пам'ятати, що не існує єдиного прямого шляху для відновлення після розриву — у деяких людей цей процес може зайняти більше часу, ніж у інших. Не поспішайте зцілюватися, дозволяючи собі рости і вчитися на болю.

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«Пошкоджені стосунки не зцілюються за одну ніч, — каже Роб Вайс, американський доктор філософії. — Більше того, зіпсовані стосунки не зцілюються лише тому, що одна зі сторін цього хоче».

Коли трапляється зрада, додає він, жінки відчувають, що вийшли з-під контролю, а також можуть злитися на себе. Чоловіки зазвичай відчувають себе так само, хоча вони часто менш схильні вибачати зраду.

Якщо вам зрадили, перший крок до подолання цих почуттів — визнати їх. «Загалом, переживання зради проходить звичайні стадії горя: шок/заперечення; гнів/непокора; торг; депресія, каяття; прийняття, — додає Роб Вайс. — Замість того, щоб придушувати свої емоції, пропрацюйте їх. Змиритися з тим, що сталося, є невід'ємною частиною процесу зцілення».

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Щоб впоратися з цими почуттями, дайте собі трохи часу для скорботи. Зараз стосунки змінилися, і оплакування втрати довіри є важливим процесом. Дозволити цим почуттям вийти на поверхню може допомогти впоратися з втратою. Щоденна практика подяки, наприклад, ведення щоденника, також може допомогти вам з часом зцілитися.

Дуже легко звинувачувати себе в тому, що сталося, але ви не несете відповідальності за дії вашого партнера. Хоча певна саморефлексія може бути корисною для вашого особистого зростання, переростання в сувору самокритику і надмірне самозвинувачення насправді затримує процес зцілення. Замість того, щоб шукати провину в собі, або зациклюватися на тому, що могло б бути, покладіть провину безпосередньо на зрадника.

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Рухатися далі після зради означає взяти на себе ініціативу щодо того, як ви хочете жити далі. Чи хочете ви розлучитись з партнером, чи хочете попрацювати над вашими стосунками? Роб Вайс пропонує зважити всі фактори.

«Перш за все, чи припинилися зради? Чи припинилися брехня і секрети? Взагалі кажучи, чи є у стосунках більше позитиву, ніж негативу? Чи зможе партнер, який зраджує, коли-небудь відновити довіру у стосунках? Не існує готової формули для ухвалення рішення залишитися чи піти, але ці питання можуть внести ясність».

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Це важливі питання, на які немає правильних чи неправильних відповідей. Незалежно від того, що кажуть інші, найбільше ви повинні турбуватися про себе.

Наприклад, якщо дії вашого партнера розривають для вас стосунки, розлучіться з ним. З іншого боку, ви можете відчувати себе ображеним і зрадженим партнером, але все одно хотіти, щоб він був у вашому житті.

«Зраджені партнери повинні розуміти, що продовжувати любити і піклуватися про когось навіть після зради — це нормально, — каже Вайс. — Обидві сторони повинні хотіти відновити довіру та інтимні стосунки. Хороша новина полягає в тому, що після зради, якщо обидві сторони роблять свою роботу в процесі зцілення, стосунки можуть стати міцнішими, ніж будь-коли — глибша вразливість, глибша близькість і більша, а не менша підтримка одне одного. З іншого боку, ви також можете не знати, чого хочете. Це нормально. Рішення маєте приймати лише ви».

Яким би не було ваше рішення, намагайтеся переконатися, що воно приймається з позиції здорової автентичності.

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