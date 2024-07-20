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Події

У Миколаєві зросла кількість загиблих та поранених внаслідок ракетного удару 20 липня

10:45 20 липня 2024
Пошкоджений будинок

В Миколаєві, по житловому квартало якого росіяни напередодні вдарили авіаційною бомбою, збільшилася кількість жертв.

«На жаль, стало відомо, що у лікарні помер чоловік. Співчуття близьким та рідним. Станом на зараз вже четверо загиблих через російський приліт, у тому числі й дитина», — повідомив миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.

Раніше очільник обласної військової адміністрації Миколаївщини Віталій Кім повідомляв, що авіаційна ракета, попередьно Х-59, забрала життя трьох людей — хлопчика 13 років та двох жінок 53 і 63 років. 24 людини отримали поранення, з них четверо дітей. Медичну допомогу амбулаторно надано девʼятьом дорослим та двом дітям. В медичних закладах залишалося двоє дорослих та двоє дітей. Один з ушпиталених й помер у лікарні.

В місті вибуховою хвилею та уламками пошкоджено девʼять багатоквартирних будинків, заклад дошкільної освіти та приватні автомобілі.

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Другий удар ракетою прийшовся по Мішково-Погорілівська громада, де на території фермерського господарства був пошкоджений ангар. Також горіла суха трава — пожежу оперативн ліквідували вогнеборці. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, що у ніч проти 20 липня окупанти вдарили по Україні «шахедами» та «Іскандерами» — у кількох областях є влучання в цивільну та енергетичну інфраструктуру.

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Фото зі сторінки Віталія Кіма

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