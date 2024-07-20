Туреччина будує нові військові кораблі для України: що про це відомо

В той час, як Чорноморський флот рф через атаки ЗСУ стає все меншим, український флот незабаром знову матиме власні кораблі. Наразі в Туреччині будуються два корвети для Військово-морських сил ЗСУ. Вони покликані зміцнити домінування України в Чорному морі, пише видання N-tv.

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Перший з них — «Гетьман Іван Мазепа». Україна підписала відповідну угоду з Туреччиною у 2020 році. Згідно з повідомленнями, вартість угоди складає майже 250 мільйонів доларів США.

«Гетьман Іван Мазепа» наразі перебуває на стадії тестування. Це означає, що перед передачею корвета Україні ще тривають випробувальні запуски.

Роботи розпочалися майже три роки тому на суднобудівній корабельні турецької оборонної компанії STM поблизу Стамбула. Закладка кіля «Гетьмана Івана Мазепи» відбулася у вересні 2021 року. Спуск на воду відбувся у жовтні 2022 року в присутності першої леді України Олени Зеленської. У березні цього року корабель відвідав президент Володимир Зеленський. Під час візиту він також оголосив, що другий корвет, який будується, буде називатися «Гетьман Іван Виговський», на честь полководця 17 століття.

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Обидва військові кораблі належать до класу «Ада», розробленого Туреччиною. Вони спеціально розроблені для використання в прибережних водах і їх важко виявити завдяки елементам стелс-технологій. Обидва корвети мають довжину близько 100 метрів і ширину 14 метрів.

«Вони мають вертольоти, гідроакустичні та електронні системи виявлення, які можуть класифікувати підводні звуки, — розповів „Радіо Свобода“ військово-морський експерт Володимир Заблоцький. — Це кораблі, які знають, де знаходиться підводний човен і як його атакувати».

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Згідно з повідомленням, корвети оснащені американськими протикорабельними ракетами, зенітними ракетами, артилерійськими установками, торпедними апаратами та великокаліберними кулеметами.

Президент України запевнив, що ці два кораблі «посилять українські Військово-морські сили».

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Однак неясно, чи можуть «Гетьман Іван Мазепа» і «Гетьман Іван Виговський» взагалі допомогти у війні проти росії. У цьому випадку Туреччині довелося б явно проігнорувати Конвенцію Монтре 1936 року. У ній йдеться про те, що військовим кораблям воюючих сторін не дозволяється проходити через протоки до Чорного моря, і що Туреччина має право вирішувати, яким кораблям вона дозволяє плавати, а яким ні.

Коли Україна укладала угоду про купівлю кораблів з Туреччиною у 2020 році, країна ще не перебувала у стані великої війни. Тому Анкарі тоді не потрібно було про це турбуватися.

Коли почалася війна, Анкара не пропускала ні російські, ні українські військові кораблі. На початку року Туреччина також не пропустила через Босфор два тральники Королівського військово-морського флоту Великої Британії. Велика Британія подарувала ці два кораблі Україні, але передача не відбулася. Анкара послалася на Конвенцію Монтре.

Нові корвети з Туреччини покликані допомогти Україні зберегти контроль на морі. росія, з іншого боку, не може так легко збільшити свій флот, оскільки кораблі з інших місць не можуть бути переведені до Чорного моря. Туреччина через Конвенцію Монтре не дозволить їм пройти через Босфор.

Тим часом король Великої Британії Чарльз III у зверненні до Палати лордів пообіцяв повну підтримку Україні у протистоянні з російським агресором. А чеський президент Петр Павел дав прогноз щодо деокупації захоплених рф українських територій.

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