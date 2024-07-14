«На цей момент це нереально»: чеський президент про деокупацію захоплених рф українських територій

Президент Чехії Петр Павел, який ініціював закупівлю сотень тисяч артилерійських снарядів для ЗСУ, переконаний, що наразі відвоювати усю територію, захоплену росією, для України є нереальним завданням. Про це він сказав у розмові в Атлантичній Раді після вашингтонського саміту НАТО, передає «Голос Америки».

ВІДЕО ДНЯ

«Зеленський, хоч і не отримав запрошення до Альянсу, але отримав те, що хотів. Це конкретна підтримка на полі бою, включно із низкою двосторонніх угод, які дадуть йому деяку передбачуваність планування для майбутніх криз», — вважає Павел.

Щодо того, чи достатньо наданої підтримки Україні, щоб відтиснути російських окупантів, то Павел заявив, що її було б достатньо, якби її рівень дозволяв Україні повністю відвоювати свою територію.

«На цей момент це нереально, — сказав він. - Треба пам’ятати, хто суперник. росія безумовно має набагато більші ресурси, ніж Україна з усією союзницькою допомогою. Якщо Україна буде готова утримувати свою територію, то це буде нашим успіхом у доступному для огляду майбутньому, ми не можемо очікувати жодного значного прориву на лінії фронту».

РЕКЛАМА

На його думку, зараз варто застосовувати усі можливі політичні дії та переконати якомога більше країн, що війну має бути вирішено відповідно до міжнародного права, особливо з принципами Статуту ООН.

«Ми повинні зробити все можливе, щоб переконати Китай, що це не в його інтересах бути так тісно пов’язаним з росією. І створити тиск з боку Китаю на росію для переговорів», — сказав президент Чехії.

РЕКЛАМА

Додамо, що раніше таку ж думку щодо Китаю та його ролі в припиненні російської агресії висловив президент Фінляндії Александр Стубб.

Раніше Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що саме допоможе Україні перемогти.

РЕКЛАМА

121

Читайте нас у Facebook