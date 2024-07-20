Листя огірків стало «мармуровим»: у чому причина і що потрібно зробити городнику

Досвідчені городники, які раніше розповіли про чотири грубі помилки при вирощуванні огірків, розказали, що робити, якщо листя огірків стало «мармуровим», пише Telegram-канал «Дача. Сад та город».

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Так, якщо мармурове фарбування листя (не у вигляді окремих плям, а суцільне) темно-зелене зі світло-зеленою, то це брак магнію. Обприскуйте рослини препаратом «Уніфлор — бутон» (2 чайні ложки на 10 л води) або паленою магнезією (продається в аптеках; достатньо розвести 1 чайну ложку в 5 л води) або полийте доломітовим молоком; 0, 5 л під корінь рослин з мармуровим листям).

Якщо мармурове фарбування жовто — зелене, то це може бути вірусне захворювання тютюнова мозаїка. Рослину слід видалити, інакше можна заразити інші огірки. Але спочатку все — спробуйте обприскувати їх препаратом «Циркон» (4 краплі на літр води).

Раніше «ФАКТИ» писали, чому у огірка може тріскати стебло.

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