«Розповідають про сто трупів на день»: аналітик про те, як у росії подають інформацію про втрати в армії

Група «Інформаційний спротив», яка нещодавно отримала важливу міжнародну нагороду, продовжує фіксувати імена російських солдатів, яких у самій росії визнали вбитими або поховали. Станом на 24 травня 2024 р. у списку 55148 імен, за якими є повні дані. Крім того, ще вдалось «розподілити» за регіонами близько 300 осіб, де були різночитання. Ще близько 400 точно мертві, але поки є неточності. Це мала частина підтверджених безповоротних втрат. Їхнє загальне число за оцінкою групи — близько 200 тисяч, пише військовий аналітик Олексій Копитько.

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«Нагадую, що Генштаб ЗСУ публікує оцінку всіх втрат — і санітарних, і безповоротних. Число перевалило за 500 тисяч. У росії зберігається дозоване оприлюднення інформації про вбитих. За три місяці (з 26 лютого) до теперішнього моменту ми зафіксували 9270 убитих. З урахуванням імен за попередні періоди зберігається динаміка «робити публічними ~100 трупів на день». Це дає змогу росвладі не надто лякати найманців і позначати якесь «вшанування героїв».

Лідери в абсолютних числах ті ж самі, що й були раніше. Краснодарський край — 2721, Башкортостан — 1987, Свердловська область — 1929, Татарстан — 1780, Челябінська область — 1606, Пермський край — 1490, Самарська область — 1451, Бурятія — 1316, Московська область — 1286, Ростовська область — 1252.

Столиці, як і раніше, задіяні мінімально.

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На що зараз особливо дивимося. Цікавить Ленінградський військовий округ. Частини саме цього округу зосереджені на півночі і задіяні в атаці на Харківську область. Минуло ще недостатньо часу, щоб проявився масштаб проблеми. Поки зафіксували тільки сплеск вище середнього в Калінінграді — там за тиждень зібралося 12 убитих, до цього було 1−5″.

З того, що видно, додає аналітик, — наші завдають росіянам дуже болючих втрат, але проявлятися публічно вони почнуть у червні.

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«Президент Зеленський в інтерв'ю ЗМІ Центральної Азії озвучив співвідношення втрат 1 до 8. Порядок якийсь такий. У росмедіа почала трохи активніше ходити інформація про кількість поранених.

Згідно з офіційною статистикою, протягом 2023 року кількість росіян з інвалідністю в черзі на отримання крісел-колясок зросла більш ніж на 82 тис. Це і в абсолютних, і у відносних числах — рекорд.



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Загалом за 2023 р. черга росіян, які потребують різних засобів реабілітації (візки, протези, спеціальний одяг), зросла на 137 тисяч. Я не до кінця розумію структуру цих цифр, там, напевно, є перетини, а також інвалідність, не пов'язана з війною. Можна говорити про темп приросту за рік — у 6 разів порівняно з періодом до 2022 р. З першого погляду порядок — близько 100 тис осіб із важкими пораненнями за рік за тією статистикою, яку дають самі росіяни".

Обсяг надходження західної допомоги поступово зростає, тому, констатує Копитько, втрат у росіян буде більше.

Додамо, що приховування значних втрат техніки чи особового складу — звична практика росіян.

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