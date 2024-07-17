Незрівнянні кабачки з часником: як приготувати смачну закуску на зиму
З кабачків можна приготувати багато смачних страв, але також варто заготувати їх на зиму. Рецепт пікантної закуски з кабачків пропонують авторки кулінарного сайту.
Інгредієнти:
кабачки однакового розміру — 2 кг;
часник — 6 зубчиків;
пучок кропу;
Для маринаду на 1 л банку:
6% оцту — 3.5 ст.л.;
по 1 ч.л. солі;
соняшникової олії — 3 ст.л.
Приготування:
Вимиті кабачки нарізати кружальцями 1.5−2 см. Підсмажити кожен шматок на олії.
Готові кабачки викласти на серветки чи паперові рушники, щоб прибрати зайвий жир.
Кріп нарізати дрібно, часник подрібнити через прес.
У кожну банку налити олію, додати сіль, часник, зелень та оцет.
Любителям гострого, можна додати перчик чилі.
Перекласти кабачки у стерилізовану банку. Накрити банки кришками. Стерилізувати банки 30 хвилин.
Після остигання кабачки зберігати у холодному місці.
З кабачків можна також приготувати гарнір до м’яса чи риби або окрему страву — кабачки з помідорами під сиром.76
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