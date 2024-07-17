Незрівнянні кабачки з часником: як приготувати смачну закуску на зиму

З кабачків можна приготувати багато смачних страв, але також варто заготувати їх на зиму. Рецепт пікантної закуски з кабачків пропонують авторки кулінарного сайту.

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Інгредієнти:

кабачки однакового розміру — 2 кг;

часник — 6 зубчиків;

пучок кропу;

Для маринаду на 1 л банку:

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6% оцту — 3.5 ст.л.;

по 1 ч.л. солі;

соняшникової олії — 3 ст.л.

Приготування:

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Вимиті кабачки нарізати кружальцями 1.5−2 см. Підсмажити кожен шматок на олії.

Готові кабачки викласти на серветки чи паперові рушники, щоб прибрати зайвий жир.

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Кріп нарізати дрібно, часник подрібнити через прес.

У кожну банку налити олію, додати сіль, часник, зелень та оцет.

Любителям гострого, можна додати перчик чилі.

Перекласти кабачки у стерилізовану банку. Накрити банки кришками. Стерилізувати банки 30 хвилин.

Після остигання кабачки зберігати у холодному місці.

З кабачків можна також приготувати гарнір до м’яса чи риби або окрему страву — кабачки з помідорами під сиром.

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