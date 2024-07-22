Жеребкування Ліги Європи: визначився суперник «Кривбаса» та можливий опонент команди Шовковського

У понеділок, 22 липня, у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні слідом за жеребкуванням відбору Ліги чемпіонів стали відомі пари 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи. Зокрема, визначились суперник криворізького «Кривбаса» та можливий опонент київського «Динамо».

ВІДЕО ДНЯ

Підопічні Юрія Вернидуба, котрі взяли «бронзу» УПЛ, зіграють із чеською «Вікторією» (Плзень). Першу зустріч криворіжці проведуть 8 серпня на своєму полі, матч у відповідь — 15 серпня в гостях.

Своєю чергою, «Динамо», якщо вилетить від сербського «Партизана» у 2-му раунді відбору ЛЧ, побореться за вихід у раунд плей-оф ЛЄ з невдахою протистояння у ЛЧ «Лугано» (Швейцарія) — «Фенербахче» (Туреччина). Першу зустріч у команди Олександра Шовковського заплановано на 8 серпня на своєму полі, поєдинок у відповідь — на 15 серпня в гостях.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Кривбас» підписав контракт з сином ексфутболіста «Мілана» та збірної Бразилії.

РЕКЛАМА

Фото ФК «Кривбас»

РЕКЛАМА

80

Читайте нас у Facebook