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Жеребкування Ліги Європи: визначився суперник «Кривбаса» та можливий опонент команди Шовковського

14:25 22 липня 2024
Юрій Вернидуб та Олександр Шовковський

У понеділок, 22 липня, у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні слідом за жеребкуванням відбору Ліги чемпіонів стали відомі пари 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи. Зокрема, визначились суперник криворізького «Кривбаса» та можливий опонент київського «Динамо».

Підопічні Юрія Вернидуба, котрі взяли «бронзу» УПЛ, зіграють із чеською «Вікторією» (Плзень). Першу зустріч криворіжці проведуть 8 серпня на своєму полі, матч у відповідь — 15 серпня в гостях.

Своєю чергою, «Динамо», якщо вилетить від сербського «Партизана» у 2-му раунді відбору ЛЧ, побореться за вихід у раунд плей-оф ЛЄ з невдахою протистояння у ЛЧ «Лугано» (Швейцарія) — «Фенербахче» (Туреччина). Першу зустріч у команди Олександра Шовковського заплановано на 8 серпня на своєму полі, поєдинок у відповідь — на 15 серпня в гостях.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Кривбас» підписав контракт з сином ексфутболіста «Мілана» та збірної Бразилії.

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Фото ФК «Кривбас»

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