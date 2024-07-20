Де безкоштовно дивитись онлайн «Динамо» — «Партизан»: розклад трансляцій та прогноз на матч відбору Ліги чемпіонів

У вівторок, 23 липня, київське «Динамо», яке вилетіло минулого сезону з єврокубків ще на стадії кваліфікації, проведе в польському Любліні номінально домашній матч другого відбірного раунду Ліги чемпіонів проти віцечемпіона Сербії белградського «Партизана» (арбітр — Крістіан Дінгерт з Німеччини).

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Якщо підопічні Олександра Шовковського проводили лише контрольні матчі на зборі в Австрії (з «Падерборном» — 0:0, з «Шальке» — 2:2, з «Брондбю» — 4:0, з «Мамелоді Сандаунз» — 1:0 і з «Уніоном» — 2:3), то команда Александара Станоєвича, яка заплямувала свою репутацію участю в так званому «братському кубку» в москві, вже встигла стартувати в чемпіонаті Сербії. У поєдинку 1-го туру «Партизан» завдяки голу бразильського форварда Салданьї на 90+3-й хвилині вирвав перемогу на полі «Напредака», який грав половину другого тайму в меншості, — 1:0.

У колишні роки «Динамо» та «Партизан» перетиналися один з одним у єврокубках в двох сезонах, і український клуб виграв у сербів (югославів) усі чотири зустрічі — 3:0, 2:0 у 1976-му та 4:1, 3:2 у 2017-му.

Відеоогляд матчу «Динамо» — «Партизан» — 4:1 у 2017 році

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Цього разу букмекери знову бачать фаворитом зустрічі український клуб. Ставки на перемогу «Динамо» приймають з коефіцієнтом 1,58, на нічию — 4,15, на виграш «друзів росії» — 5,4.

У прямій трансляції матч «Динамо» — «Партизан» на території України покажуть (початок — о 21:00) телеканал «2+2» і YouTube-канал FootballHub.

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Ліга чемпіонів. 2-й відбірний раунд. Перший матч

23 липня (вівторок)

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«Динамо» — «Партизан» 21:00 «2+2», YouTube-канал FootballHub

Зустріч у відповідь суперників відбудеться в середу, 31 липня, в Белграді. При цьому «Партизан» через покарання з боку УЄФА не зможе розраховувати на підтримку своїх уболівальників (фанати гостьових команд, за домовленістю між клубами, не будуть присутні на обох поєдинках).

Додамо, що якщо команда Шовковського пройде першого опонента, то гарантує собі як мінімум потрапляння до групи Ліги Європи (інакше — перехід до 3-го відбірного раунду Ліги Європи).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що УЄФА затвердив учасникам Ліги чемпіонів нечувані призові.

Фото ФК «Динамо»

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