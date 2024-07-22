Дуже смачні мариновані помідори від блогерки-красуні Alina FooDee: з’їдаються буквально за секунди! (відео)

Літо в самому розпалі, а це означає велике розмаїття фруктів, ягід, і, звичайно ж, соковитих овочів. Але якщо свіжі салати вже приїлися, варто скористатися новим рецептом популярної української блогерки-красуні, яка має гіпнотичний «ляльковий» голос.

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Пані Аліна запропонувала приготувати закуску з помідорів, яка не лише вдало доповнить м'ясні страви, проте й допоможе «розкритися» по-новому смаку звичайних макаронів чи карптоплі.

Для приготування пікантних помідорів з часничком вам знадобляться:

помідори — 700 г;

часник — 4 зубчики;

зелень (кріп, кінза, базилік) — пучок;

оцет яблучний 6% - 3 ст. ложки (оцет столовий 9% - 2 ст.л.);

сіль і цукор — по 1 ст. ложці з гіркою;

перець горошком — 10−15 шт;

зерна коріандру (за бажанням) — 1 ч. л;

лавровий лист — 1−2 шт;

вода — 700 мл.

Приготування

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Зваріть маринад з води з додаванням прянощів, солі і цукру. Рідину треба варити маринад як мінімум 5−10 хвилин після закипання. Коли маринад охолоне до температури 40 градусів Цельсія, додайте оцет.

Часник і зелень дрібно поріжте і змішайте.

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Кожен помідор розріжте на 4 частини, не дорізаючи до кінця, начиніть часником і зеленню.

Покладіть овочі в лоток, залийте маринадом, накрийте кришкою і поставте в холодильник щонайменше на 12 годин.

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«Дуже ніжні, пікантні помідори», — винесла свій вердикт авторка рецепту, продегустувавши закуску вранці. Також вона порадила тим, хто любить більш виражений смак маринаду, збільшити об'єм солі і цукру.

Також нагадаємо про вишуканий рецепт закуски від друга «ФАКТІВ» Адрії Діаманті, в якій помідори чудово поєднуються з руколою та сиром із блакитною пліснявою.

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