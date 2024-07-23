Дуже смачне домашнє печиво: випікається без вершкового масла

Хто ж не любить літнім вечором попити чаю з ароматним свіжоспеченим печивом? Щоправда, не всім хочеться його пекти, бо процес видається тривалим і складним. Але є рецепти-знахідки саме для тих, хто любить домашню випічку, але не має багато часу для її приготування.

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Рецептом такого домашнього печива без вершкового масла поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

- Це печиво важливо не перепекти, інакше вийде жорсткуватим, — каже Елла Іванова. — Думаю, це печиво сподобається і дітям, і дорослим. Подавайте його до ароматного чаю або кави. Дуже важливо, що ці ласощі натуральні. До того ж дуже бюджетні, оскільки в них використовуються звичайні недорогі інгредієнти.

Домашнє печиво (готується без вершкового масла) 250 г борошна

80 г цукру

80 г олії

1 яйце і 2 жовтки

5 г розпушувача

5 г ванільного цукру

Сіль



Яйця збиваємо з цукром і сіллю, додаємо трохи олії, розпушувач і борошно. Замішуємо тісто.

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Випікаємо при 200 градусах 10 хвилин.

І смачного!

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Нагадаємо рецепт тирамісу без сирих яєць.

Фото з альбому Елли Іванової

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