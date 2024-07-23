Дуже смачне домашнє печиво: випікається без вершкового масла
Хто ж не любить літнім вечором попити чаю з ароматним свіжоспеченим печивом? Щоправда, не всім хочеться його пекти, бо процес видається тривалим і складним. Але є рецепти-знахідки саме для тих, хто любить домашню випічку, але не має багато часу для її приготування.
Рецептом такого домашнього печива без вершкового масла поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.
- Це печиво важливо не перепекти, інакше вийде жорсткуватим, — каже Елла Іванова. — Думаю, це печиво сподобається і дітям, і дорослим. Подавайте його до ароматного чаю або кави. Дуже важливо, що ці ласощі натуральні. До того ж дуже бюджетні, оскільки в них використовуються звичайні недорогі інгредієнти.
Домашнє печиво (готується без вершкового масла)
- 250 г борошна
- 80 г цукру
- 80 г олії
- 1 яйце і 2 жовтки
- 5 г розпушувача
- 5 г ванільного цукру
- Сіль
Яйця збиваємо з цукром і сіллю, додаємо трохи олії, розпушувач і борошно. Замішуємо тісто.
Випікаємо при 200 градусах 10 хвилин.
І смачного!
Нагадаємо рецепт тирамісу без сирих яєць.
Фото з альбому Елли Іванової13
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