Лимонне печиво по-турецьки: порадуйте рідних оригінальною випічкою
Крім вівсяного печива з журавлиною, до чаю можна приготувати оригінальну турецьку випічку «Чатлак кураб'є». Це неймовірно ніжне, ароматне і розсипчасте печиво, яке ще часто називають «тріснуте лимонне печиво». При замісі тіста важливо дотримуватися чітких пропорцій, так як воно не повинно вийти щільним, як пісочне тісто, але і не розпливатися. Рецептом смаколика ділиться фудблогерка Наталі.
Складники:
- 2 яйця
- 2 ст.л. цукрової пудри
- 3 ст.л. цукру
- 1 пакетик ванільного цукру
- дрібка солі
- 3 ст.л. олії
- цедра двох лимонів
- сік половини лимона
- 2 ч.л. розпушувача для тіста
- 300 г борошна (2.5 склянки)
Приготування:
Цукор, цукрову пудру і ванільний цукор змішати і додати яйця. Добре перемішати або збити міксером. Потім додати олії і ще раз перемішати до однорідної консистенції. До отриманої маси додати цедру з двох лимонів і сік з половини лимону. Змішати борошно та розпушувач. Додати до загальної маси. Замісити однорідне тісто. Загорнути його в пакет або харчову плівку та покласти в холодильник на 1 годину. З готового тіста сформувати невеличкі кульки. Обкачати їх в цукровій пудрі. Викласти на деко, застелене пергаментом. Випікати при температурі 180 градусів 15−20 хвилин.
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