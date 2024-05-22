Лимонне печиво по-турецьки: порадуйте рідних оригінальною випічкою

Крім вівсяного печива з журавлиною, до чаю можна приготувати оригінальну турецьку випічку «Чатлак кураб'є». Це неймовірно ніжне, ароматне і розсипчасте печиво, яке ще часто називають «тріснуте лимонне печиво». При замісі тіста важливо дотримуватися чітких пропорцій, так як воно не повинно вийти щільним, як пісочне тісто, але і не розпливатися. Рецептом смаколика ділиться фудблогерка Наталі.

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Складники: 2 яйця

2 ст.л. цукрової пудри

3 ст.л. цукру

1 пакетик ванільного цукру

дрібка солі

3 ст.л. олії

цедра двох лимонів

сік половини лимона

2 ч.л. розпушувача для тіста

300 г борошна (2.5 склянки)

Приготування:

Цукор, цукрову пудру і ванільний цукор змішати і додати яйця. Добре перемішати або збити міксером. Потім додати олії і ще раз перемішати до однорідної консистенції. До отриманої маси додати цедру з двох лимонів і сік з половини лимону. Змішати борошно та розпушувач. Додати до загальної маси. Замісити однорідне тісто. Загорнути його в пакет або харчову плівку та покласти в холодильник на 1 годину. З готового тіста сформувати невеличкі кульки. Обкачати їх в цукровій пудрі. Викласти на деко, застелене пергаментом. Випікати при температурі 180 градусів 15−20 хвилин.

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