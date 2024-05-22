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Лимонне печиво по-турецьки: порадуйте рідних оригінальною випічкою

20:18 23 травня 2024
Лимонне печиво по-турецьки

Крім вівсяного печива з журавлиною, до чаю можна приготувати оригінальну турецьку випічку «Чатлак кураб'є». Це неймовірно ніжне, ароматне і розсипчасте печиво, яке ще часто називають «тріснуте лимонне печиво». При замісі тіста важливо дотримуватися чітких пропорцій, так як воно не повинно вийти щільним, як пісочне тісто, але і не розпливатися. Рецептом смаколика ділиться фудблогерка Наталі.

Складники:

  • 2 яйця
  • 2 ст.л. цукрової пудри
  • 3 ст.л. цукру
  • 1 пакетик ванільного цукру
  • дрібка солі
  • 3 ст.л. олії
  • цедра двох лимонів
  • сік половини лимона
  • 2 ч.л. розпушувача для тіста
  • 300 г борошна (2.5 склянки)

Приготування:

Цукор, цукрову пудру і ванільний цукор змішати і додати яйця. Добре перемішати або збити міксером. Потім додати олії і ще раз перемішати до однорідної консистенції. До отриманої маси додати цедру з двох лимонів і сік з половини лимону. Змішати борошно та розпушувач. Додати до загальної маси. Замісити однорідне тісто. Загорнути його в пакет або харчову плівку та покласти в холодильник на 1 годину. З готового тіста сформувати невеличкі кульки. Обкачати їх в цукровій пудрі. Викласти на деко, застелене пергаментом. Випікати при температурі 180 градусів 15−20 хвилин.

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Нагадаємо рецепт тирамісу без сирих яєць.

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