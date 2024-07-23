Дуже смачний суп із цвітної капусти: ніжний та ароматний
Цвітна капуста настільки зовні приваблива, що часом, купуючи її в супермаркеті або на ринку, люди не знають, що з нею робити, і вирішують подумати про це потім. Особливо часто таке трапляється з чоловіками. І тоді починаються пошуки рецептів в інтернеті, консультації у знайомих і родичів.
Іноді на все це йде кілька днів. І раптом людина виявляє, що капуста … зіпсувалася. І вигляд у неї вже зовсім не той.
Щоб уникнути подібних ситуацій, купуйте продукти «під рецепт», який ви заздалегідь обрали. Таким чином заощадите і час, і продукти. Наприклад, корисний і смачний рецепт капустяно-яблучного пюре.
Рецептом супу з цвітної капусти поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.
Суп із цвітної капусти
- 200 г картоплі
- Невелика цвітна капуста
- 1 цибулина
- Сіль
- Перець
- Овочевий бульйон
Відварити до напівготовності картоплю і підсмажити з суцвіттями цвітної капусти (без качана) та цибулею. На основі качанів зварити овочевий бульйон. Додати овочевий бульйон до овочів, ще трохи проварити. Посолити та поперчити.
Збити в блендері до ніжної кремової консистенції.
Смачного!
Нагадаємо рецепт капусти по-корейські.
Фото з альбому Елли Іванової56
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