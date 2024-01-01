Справжня смакота: готуємо капусту по-корейськи
Салати із капусти, яких нині існує багато видів, можна сміливо назвати стравою української кухні. Але цей має такий неповторний смак і пікантність, що мимоволі згадаєш апетитні корейські делікатеси, приготовані із найпростіших продуктів, ділиться кулінарка Анна Годованюк.
Інгредієнти:
- 1 головка цвітної капусти
- 2 моркви
- 1 цибуля
- 1 перець свіжий
- Часник
- Петрушка
- Мелений перець
Заправка:
- 1 ч. л. солі,
- 3−4 ст. л. цукру
- 60−70 мл оцту
- 0,5 ст. олії
Приготування:
Капусту розібрати на суцвіття і відварити у підсоленій воді (десь 0.5 ст. л. солі приблизно на 3 л води), варити, щоб була готова, але не переварена — після закипання хвилини 3−4. Потім вийняти з води.
В окремій місткості натерти моркву на корейській терці, додати цукор і гарно все перетерти руками, щоб морква стала м'якою і соковитою.
До моркви додати усі інші тонко порізані овочі, також капусту і часник, пропущений через прес. Потім посипаємо зверху спеціями та сіллю, цукром, додаємо оцет і заливаємо гарячою олією.
Перемішати, добре утрамбувати тарілкою зверху, щоб усі овочі були в маринаді. Дати постояти хоча б 2 години. Через 30 хвилин спробуйте, може, комусь кисліше захочеться, то додати трішки оцту, якщо кисло, то — трішки цукру.
Раніше відома кулінарка Елла Іванова поділилася рецептом найшвидшої закуски на новорічні свята.
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