Справжня смакота: готуємо капусту по-корейськи

Салати із капусти, яких нині існує багато видів, можна сміливо назвати стравою української кухні. Але цей має такий неповторний смак і пікантність, що мимоволі згадаєш апетитні корейські делікатеси, приготовані із найпростіших продуктів, ділиться кулінарка Анна Годованюк.

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Інгредієнти: 1 головка цвітної капусти

2 моркви

1 цибуля

1 перець свіжий

Часник

Петрушка

Мелений перець Заправка: 1 ч. л. солі,

3−4 ст. л. цукру

60−70 мл оцту

0,5 ст. олії

Приготування:

Капусту розібрати на суцвіття і відварити у підсоленій воді (десь 0.5 ст. л. солі приблизно на 3 л води), варити, щоб була готова, але не переварена — після закипання хвилини 3−4. Потім вийняти з води.

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В окремій місткості натерти моркву на корейській терці, додати цукор і гарно все перетерти руками, щоб морква стала м'якою і соковитою.

До моркви додати усі інші тонко порізані овочі, також капусту і часник, пропущений через прес. Потім посипаємо зверху спеціями та сіллю, цукром, додаємо оцет і заливаємо гарячою олією.

Перемішати, добре утрамбувати тарілкою зверху, щоб усі овочі були в маринаді. Дати постояти хоча б 2 години. Через 30 хвилин спробуйте, може, комусь кисліше захочеться, то додати трішки оцту, якщо кисло, то — трішки цукру.

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