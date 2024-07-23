Абрикосові човники з ягодами: гості будуть у захваті
Коли гості уже майже на порозі, варто згадати рецепти смачних страв нашвидкуруч. Фруктово-ягідні десерти завжди стануть у нагоді. По-перше, це смакота. По-друге, вони корисні. По-третє, такі гарні, що гості неодмінно захочуть ці ласощі сфотографувати, щоб потім ще довго згадувати звану вечерю.
Подавайте такі десерти у найкращому посуді, який маєте вдома. Продумуйте сервірування столу до дрібниць.
Рецептом абрикосових човників з ягодами поділилась кулінарка Ардія Діаманті.
- Цей десерт не тільки смачний та корисний, але й естетично привабливий, — говорить Ардія Діаманті. — Абрикоси мають бути спілі та солодкі. За бажанням замість цукру до сметани можна додати абрикосовий конфітюр.
Абрикосові човники з ягодами (на дві порції)
- Абрикоси — 3 шт.
- Лохина — пів склянки
- Сметана — 5 ст. ложки
- Цукор коричневий — 2 чайні ложки
Абрикоси помити та розділити на половинки. У серединку кожної покласти чайну ложечку сметани з цукром. Зверху викласти ягоди лохини. Подавайте до столу охолодженими. При бажанні прикрасьте листочками свіжої м яти.
І смачного!
Нагадаємо рецепт цитрусово-виноградного десерту із волоськими горіхами.
Фото з альбому Ольги Сметанської11
Читайте нас у Facebook