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Абрикосові човники з ягодами: гості будуть у захваті

22:27 27 липня 2024
Абрикосові човники з ягодами

Коли гості уже майже на порозі, варто згадати рецепти смачних страв нашвидкуруч. Фруктово-ягідні десерти завжди стануть у нагоді. По-перше, це смакота. По-друге, вони корисні. По-третє, такі гарні, що гості неодмінно захочуть ці ласощі сфотографувати, щоб потім ще довго згадувати звану вечерю.

Подавайте такі десерти у найкращому посуді, який маєте вдома. Продумуйте сервірування столу до дрібниць.

Рецептом абрикосових човників з ягодами поділилась кулінарка Ардія Діаманті.

- Цей десерт не тільки смачний та корисний, але й естетично привабливий, — говорить Ардія Діаманті. — Абрикоси мають бути спілі та солодкі. За бажанням замість цукру до сметани можна додати абрикосовий конфітюр.

Абрикосові човники з ягодами (на дві порції)

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  • Абрикоси — 3 шт.
  • Лохина — пів склянки
  • Сметана — 5 ст. ложки
  • Цукор коричневий — 2 чайні ложки

Абрикоси помити та розділити на половинки. У серединку кожної покласти чайну ложечку сметани з цукром. Зверху викласти ягоди лохини. Подавайте до столу охолодженими. При бажанні прикрасьте листочками свіжої м яти.

І смачного!

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Нагадаємо рецепт цитрусово-виноградного десерту із волоськими горіхами.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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