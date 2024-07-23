Абрикосові човники з ягодами: гості будуть у захваті

Коли гості уже майже на порозі, варто згадати рецепти смачних страв нашвидкуруч. Фруктово-ягідні десерти завжди стануть у нагоді. По-перше, це смакота. По-друге, вони корисні. По-третє, такі гарні, що гості неодмінно захочуть ці ласощі сфотографувати, щоб потім ще довго згадувати звану вечерю.

ВІДЕО ДНЯ

Подавайте такі десерти у найкращому посуді, який маєте вдома. Продумуйте сервірування столу до дрібниць.

Рецептом абрикосових човників з ягодами поділилась кулінарка Ардія Діаманті.

- Цей десерт не тільки смачний та корисний, але й естетично привабливий, — говорить Ардія Діаманті. — Абрикоси мають бути спілі та солодкі. За бажанням замість цукру до сметани можна додати абрикосовий конфітюр.

Абрикосові човники з ягодами (на дві порції) РЕКЛАМА Абрикоси — 3 шт.

Лохина — пів склянки

Сметана — 5 ст. ложки

Цукор коричневий — 2 чайні ложки

Абрикоси помити та розділити на половинки. У серединку кожної покласти чайну ложечку сметани з цукром. Зверху викласти ягоди лохини. Подавайте до столу охолодженими. При бажанні прикрасьте листочками свіжої м яти.

І смачного!

РЕКЛАМА

Нагадаємо рецепт цитрусово-виноградного десерту із волоськими горіхами.

Фото з альбому Ольги Сметанської

РЕКЛАМА

11

Читайте нас у Facebook