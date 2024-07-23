40.99 / 41.50 44.51 / 45.16
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Джем із моркви з нотами цитрусових: такого ви напевно не куштували

22:25 28 липня 2024
Джем із моркви з нотами цитрусових

З моркви можна приготувати чимало смачних страв. Це і морквяний торт, і млинці, оладки… А як щодо джему?

У тандемі з цитрусовими морква дасть чудовий смак і аромат. А ще — неперевершений колір.

Подавайте морквяно-лимонно-апельсиновий джем до чаю, налисників, оладок та морозива. Такий джем може бути цікавим доповненням і до деяких м'ясних страв.

Рецептом ласощів поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка любить експериментувати на кухні з продуктами. Відкривати нові смаки завжди цікаво.

- Цей джем має чудовий смак, — каже Елла Іванова. — Приготуйте і переконайтеся в цьому самі. Такий джем готується швидко і просто. А це важливо для тих, хто цінує час.

РЕКЛАМА

Джем із моркви зі смаком лимона та апельсина

  • 500 г моркви
  • 200−250 г цукру
  • Сік і цедра 1 лимона
  • Сік і цедра 1 апельсина

Моркву почистити і крупно нарізаємо (кільцями). Додаємо цукор, сік і цедру апельсина та лимона.

РЕКЛАМА

Даємо постояти тридцять хвилин, води не додаємо. Варимо до готовності моркви.

Подрібнюємо в блендері. Охолоджуємо! І смачного!

РЕКЛАМА

Нагадаємо, як приготувати смачне морозиво без цукру.

Фото з альбому Елли Іванової

26

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

пиріг

Швидкий яблучний пиріг: виходить пухким з неповторним вершковим смаком

Астрологічний годинник

Тиграм — зміни, Бикам — романтика, а Щурам та Кроликам час навести лад у домі: східний гороскоп на 29 липня — 4 серпня

торт

Торт зі смаком шоколадного морозива від Ольги Матвій: готується легко, а зберігатися може кілька днів

Астрологічний годинник

Несподівані зміни в особистому житті та нові пропозиції щодо роботи: що обіцяють зірки знакам зодіаку на тижні 22 — 28 липня

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту