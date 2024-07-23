Джем із моркви з нотами цитрусових: такого ви напевно не куштували

З моркви можна приготувати чимало смачних страв. Це і морквяний торт, і млинці, оладки… А як щодо джему?

У тандемі з цитрусовими морква дасть чудовий смак і аромат. А ще — неперевершений колір.

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Подавайте морквяно-лимонно-апельсиновий джем до чаю, налисників, оладок та морозива. Такий джем може бути цікавим доповненням і до деяких м'ясних страв.

Рецептом ласощів поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка любить експериментувати на кухні з продуктами. Відкривати нові смаки завжди цікаво.

- Цей джем має чудовий смак, — каже Елла Іванова. — Приготуйте і переконайтеся в цьому самі. Такий джем готується швидко і просто. А це важливо для тих, хто цінує час.

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Джем із моркви зі смаком лимона та апельсина 500 г моркви

200−250 г цукру

Сік і цедра 1 лимона

Сік і цедра 1 апельсина

Моркву почистити і крупно нарізаємо (кільцями). Додаємо цукор, сік і цедру апельсина та лимона.

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Даємо постояти тридцять хвилин, води не додаємо. Варимо до готовності моркви.

Подрібнюємо в блендері. Охолоджуємо! І смачного!

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Нагадаємо, як приготувати смачне морозиво без цукру.

Фото з альбому Елли Іванової

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