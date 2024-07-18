В міру жирне та солодке: рецепт домашнього морозива від кулінарки Лілії Цвіт

Кулінарка Лілія Цвіт, яка поділилася рецептами вишуканих галицьких пляцків, розповіла, як приготувати смачне морозиво, яке так хочеться у спеку.

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За цим рецептом у морозиві зберігається кремова консистенція. Воно виходить в міру жирним та солодким. Виход такого морозива такий, що вистачить на всю сімʼю, зазначила кулінарка.

Інгредієнти (форма 20*20) :

сметана — 400 г

цукор — 80 г

згущувач харчовий — 1 п.(12 г)

молоко — 200 мл

порошок для морозива — 1 п.(60 г)

яєчний білок — 3 шт.

цукор — 60 г

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У відео Лілія Цвіт показала, як готувати ласощі.

Рецептов морозива багато. Так кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова розповіла, як приготувати морозиво з двох інгредієнтів. А Тетяна Литвинова поділилася своїм рецептом полуничного морозива.

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