В міру жирне та солодке: рецепт домашнього морозива від кулінарки Лілії Цвіт
Кулінарка Лілія Цвіт, яка поділилася рецептами вишуканих галицьких пляцків, розповіла, як приготувати смачне морозиво, яке так хочеться у спеку.
За цим рецептом у морозиві зберігається кремова консистенція. Воно виходить в міру жирним та солодким. Виход такого морозива такий, що вистачить на всю сімʼю, зазначила кулінарка.
Інгредієнти (форма 20*20) :
сметана — 400 г
цукор — 80 г
згущувач харчовий — 1 п.(12 г)
молоко — 200 мл
порошок для морозива — 1 п.(60 г)
яєчний білок — 3 шт.
цукор — 60 г
У відео Лілія Цвіт показала, як готувати ласощі.
Рецептов морозива багато. Так кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова розповіла, як приготувати морозиво з двох інгредієнтів. А Тетяна Литвинова поділилася своїм рецептом полуничного морозива.86
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