Салат із цвітної капусти: смак вас здивує
Вітамінні салати — запас здоров'я на весь рік. Пізньої осені та взимку, незважаючи на те, що полиці супермаркетів повні різноманітних овочів і фруктів, не отримати тієї користі, яку дарує нам природа зараз.
Що стосується салатів, у всіх є улюблені. Але ніщо не заважає нам експериментувати зі смаками та відкривати для себе нові.
Рецептом незвичайного салату з цвітної капусти та свіжої зелені поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.
— Цей салат має особливий смак, — каже Елла Іванова. - Зелень можете використовувати улюблену.
Салат із цвітної капусти
- 300 г цвітної капусти
- 2 столові ложки олії
- Перчик чилі
- 1 зубок часнику
- 1 чайна ложка лимонного соку
- Сіль і цукор за смаком.
- Зелень (наприклад, базилік)
Квіти цвітної капусти зрізати із суцвіть (качани залишити, наприклад, для супу) і подрібнити в блендері. Додати дуже теплу олію з часником і перцем чилі. Потім — лимонний сік, сіль і цукор за смаком.
Доповнити подрібненим у блендері базиліком або іншою улюбленою зеленню.
І смачного!
Нагадаємо рецепт десертного салату з сиром, кавуном і лохиною.
Фото з альбому Елли Іванової62
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