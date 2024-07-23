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Салат із цвітної капусти: смак вас здивує

22:28 29 липня 2024
Салат із цвітної капусти

Вітамінні салати — запас здоров'я на весь рік. Пізньої осені та взимку, незважаючи на те, що полиці супермаркетів повні різноманітних овочів і фруктів, не отримати тієї користі, яку дарує нам природа зараз.

Що стосується салатів, у всіх є улюблені. Але ніщо не заважає нам експериментувати зі смаками та відкривати для себе нові.

Рецептом незвичайного салату з цвітної капусти та свіжої зелені поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

— Цей салат має особливий смак, — каже Елла Іванова. - Зелень можете використовувати улюблену.

Салат із цвітної капусти

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  • 300 г цвітної капусти
  • 2 столові ложки олії
  • Перчик чилі
  • 1 зубок часнику
  • 1 чайна ложка лимонного соку
  • Сіль і цукор за смаком.
  • Зелень (наприклад, базилік)

Квіти цвітної капусти зрізати із суцвіть (качани залишити, наприклад, для супу) і подрібнити в блендері. Додати дуже теплу олію з часником і перцем чилі. Потім — лимонний сік, сіль і цукор за смаком.

Доповнити подрібненим у блендері базиліком або іншою улюбленою зеленню.

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І смачного!

Нагадаємо рецепт десертного салату з сиром, кавуном і лохиною.

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Фото з альбому Елли Іванової

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