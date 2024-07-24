«Все зможу»: Jerry Heil вперше показала свій амулет

Популярна співачка, представниця України на «Євробаченні-2024» Jerry Heil зараз знаходиться у місті Люцерн у Швейцарії. Саме там вона зустрілась з переможцем міжнародного музичного конкурсу у Мальме, представником Швейцарії Nemo. На своїй сторінці у соціальній мережі співачка виклала момент роботи у студії звукозапису, натякнувши на колаборацію з артистом.

ВІДЕО ДНЯ

Шанувальники у коментарях написали, що вони вже давно чекали на цей дует.

«Нарешті ми дочекаємось цього фіта, хоча я не очікувала, що це станеться так швидко! — поділилися враженнями. - Oh my Gosh, я капець яка щаслива».

Jerry Heil з переможцем міжнародного музичного конкурсу у Мальме, представником Швейцарії Nemo

РЕКЛАМА

Jerry Heil поділилася, який амулет допомагає їй у складні часи почуватися захищеною. Саме він був зі співачкою під час її виступу на сцені у Мальме разом з Alyona Alyona.

«Майже на всіх фото та відео ви можете побачити мене з цією прикрасою — вона мій оберіг!» — написала співачка та показала маленьку срібну ляльку-мотанку.

РЕКЛАМА

«Я іноді торкаюся до своєї Ляльки Мотанки в віночку — і вона відповідає мені срібним передзвоном, — написала артистка. - І я відчуваю, що я в правильному місці і що все зможу».

Шанувальники прокоментували світлини Jerry Heil, відзначивши природну красу співачки.

РЕКЛАМА

«Ну що за дівчина, — поділилися у дописі. — Просто взяла та й запалила це літо».

«З такими очима жоден блекаут точно не загрожує», — вирішили підписники.

Нагадаємо, співачка випустила першу після «Євробачення-2024» сольну пісню та кліп.

5

Читайте нас у Facebook