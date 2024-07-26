Салат із куркою та авокадо: ідея «розкішного» сніданку від відомого одеського ресторатора
Одеський ресторатор Савелій Лібкін, який раніше розповідав, як правильно готувати ікру з баклажанів по-одеські, запропонував рецепт «швидкого» салату, який відмінно підійде для сніданку.
«Такий салат я стандартно готую вранці. Це у мене займає до п’яти хвилин, якщо є з вечора відварене куряче філе.
Відварити філе на пару досить легко, достатньо покласти його в друшляк над каструлею з окропом, накрити кришкою і через 22 хвилини куряче філе буде зварене самим дбайливим способом. Воду яка буде кипіти і потрібно посолити, ось і все», — розповідає кулінар на своїй сторінці у соцмережах та додає, що нарізання всіх продуктів вранці займає лише 4−5 хвилин.
Інгредієнти:
- 1 авокадо середнього розміру;
- 160 грам відвареного на пару курячого філе;
- Половина перчика чилі;
- 50 грамів огірка;
- Трохи солі та перцю;
- Приблизно 2 столові ложки оливкової олії;
- Сік половинки лайму.
Читайте також: Салат з огірком, авокадо та кінзою: для тих, хто піклується про фігуру
Приготування:
- Варимо куряче філе на пару протягом 22 хвилин, нарізаємо кубиками.
- Авокадо чистимо і нарізаємо кубиком.
- Гострий перець та огірок нарізаємо дрібною крихтою.
- Посолити, поперчити заправити олією.
«Розумне поєднання волокон та білка, трохи авокадо та плюс оливкова олія. Розкішна їжа вранці», — каже Сава Лібкін.
Рецепт салату з куркою та авокадо, який також включає пекінську капусту, помідори-черрі та оливки, читайте на нашому сайти.
Фото — скріншот93
Читайте нас у Facebook