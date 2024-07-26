Салат із куркою та авокадо: ідея «розкішного» сніданку від відомого одеського ресторатора

Одеський ресторатор Савелій Лібкін, який раніше розповідав, як правильно готувати ікру з баклажанів по-одеські, запропонував рецепт «швидкого» салату, який відмінно підійде для сніданку.

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«Такий салат я стандартно готую вранці. Це у мене займає до п’яти хвилин, якщо є з вечора відварене куряче філе.

Відварити філе на пару досить легко, достатньо покласти його в друшляк над каструлею з окропом, накрити кришкою і через 22 хвилини куряче філе буде зварене самим дбайливим способом. Воду яка буде кипіти і потрібно посолити, ось і все», — розповідає кулінар на своїй сторінці у соцмережах та додає, що нарізання всіх продуктів вранці займає лише 4−5 хвилин.

Інгредієнти: 1 авокадо середнього розміру;

160 грам відвареного на пару курячого філе;

Половина перчика чилі;

50 грамів огірка;

Трохи солі та перцю;

Приблизно 2 столові ложки оливкової олії;

Сік половинки лайму.

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Приготування: РЕКЛАМА Варимо куряче філе на пару протягом 22 хвилин, нарізаємо кубиками.

Авокадо чистимо і нарізаємо кубиком.

Гострий перець та огірок нарізаємо дрібною крихтою.

Посолити, поперчити заправити олією.

«Розумне поєднання волокон та білка, трохи авокадо та плюс оливкова олія. Розкішна їжа вранці», — каже Сава Лібкін.

Рецепт салату з куркою та авокадо, який також включає пекінську капусту, помідори-черрі та оливки, читайте на нашому сайти.

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Фото — скріншот

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