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Салат із куркою та авокадо: ідея «розкішного» сніданку від відомого одеського ресторатора

13:34 26 липня 2024
Салат

Одеський ресторатор Савелій Лібкін, який раніше розповідав, як правильно готувати ікру з баклажанів по-одеські, запропонував рецепт «швидкого» салату, який відмінно підійде для сніданку.

«Такий салат я стандартно готую вранці. Це у мене займає до п’яти хвилин, якщо є з вечора відварене куряче філе.
Відварити філе на пару досить легко, достатньо покласти його в друшляк над каструлею з окропом, накрити кришкою і через 22 хвилини куряче філе буде зварене самим дбайливим способом. Воду яка буде кипіти і потрібно посолити, ось і все», — розповідає кулінар на своїй сторінці у соцмережах та додає, що нарізання всіх продуктів вранці займає лише 4−5 хвилин.

Інгредієнти:

  • 1 авокадо середнього розміру;
  • 160 грам відвареного на пару курячого філе;
  • Половина перчика чилі;
  • 50 грамів огірка;
  • Трохи солі та перцю;
  • Приблизно 2 столові ложки оливкової олії;
  • Сік половинки лайму.

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Приготування:

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  • Варимо куряче філе на пару протягом 22 хвилин, нарізаємо кубиками.
  • Авокадо чистимо і нарізаємо кубиком.
  • Гострий перець та огірок нарізаємо дрібною крихтою.
  • Посолити, поперчити заправити олією.

«Розумне поєднання волокон та білка, трохи авокадо та плюс оливкова олія. Розкішна їжа вранці», — каже Сава Лібкін.

Рецепт салату з куркою та авокадо, який також включає пекінську капусту, помідори-черрі та оливки, читайте на нашому сайти.

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Фото — скріншот

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