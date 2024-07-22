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Баклажанна ікра по-одеськи: рецепт від відомого ресторатора Сави Лібкіна

13:04 22 липня 2024
Баклажанна ікра

Наразі — сезон баклажанів, з яких можна приготувати як оригінальну закуску за рецептом Ольги Матвій, так і традиційну ікру, одеський рецепт якої пропонує відомий ресторатор Сава Лібкін.

«Можна додати в ікру один печений перець для кольору, так би мовити, але баклажанна ікра має більш відомий смак без перцю. Моя бабуся підсмажувала цибулю до золотистого відтінку на олії, а мій тато любив додати свіжі помідори та багато часнику», — ділиться родинними секретами ресторатор на своїй сторінці у соцмережах.

Інгредієнти (на 4 порції):

  • 3 баклажани вагою близько 700 г;
  • 1 великий помідор «Мікадо»;
  • 2 середні цибулини;
  • 2 ст. л. соняшникової олії;
  • 2−3 зубчики часнику;
  • 0,5 пучка зелені петрушки;
  • сіль за смаком.

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Приготування:

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  • Баклажани миємо, проколюємо вилкою або ножем, щоб вони не почали «стріляти». Запікаємо в духовці на деко до готовності при 200 °C. Як варіант, пекти можна, перевертаючи з боку на бік, і в чавунній сковороді під кришкою. А в ідеалі — на вугільному грилі: тоді ікра вийде «з димком».
  • Готові баклажани перекладаємо на дошку та залишаємо на 15−20 хвилин, щоб стік сік.
  • Помідори сорту «Мікадо» підпікаємо на грилі або в духовці при температурі 200 ° C і знімаємо з них шкірку.
  • Цибулю загортаємо у фольгу і запікаємо на вугіллі 10 хвилин або в духовці при температурі 200 °C.
  • Усі овочі охолоджуємо.
  • Баклажани, помідори та цибулю дуже дрібно рубаємо ножем. Видавлюємо зубчики часнику, додаємо до овочів і продовжуємо рубати, домагаючись одержання потрібної консистенції: майже однорідної, але несхожої на мус. Раз ми робимо ікру, у ній мають бути «ікринки».
  • Готову ікру заправляємо дрібно рубаною зеленню та олією. На останньому етапі солимо.
  • За можливості даємо ікрі кілька годин настоятися. Перед подачею пробуємо на сіль.

Рецепт баклажанів швидкого приготування, які одразу можна подавати до столу, читайте на нашому сайті.

Фото — скріншот

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