Баклажанна ікра по-одеськи: рецепт від відомого ресторатора Сави Лібкіна

Наразі — сезон баклажанів, з яких можна приготувати як оригінальну закуску за рецептом Ольги Матвій, так і традиційну ікру, одеський рецепт якої пропонує відомий ресторатор Сава Лібкін.

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«Можна додати в ікру один печений перець для кольору, так би мовити, але баклажанна ікра має більш відомий смак без перцю. Моя бабуся підсмажувала цибулю до золотистого відтінку на олії, а мій тато любив додати свіжі помідори та багато часнику», — ділиться родинними секретами ресторатор на своїй сторінці у соцмережах.

Інгредієнти (на 4 порції): 3 баклажани вагою близько 700 г;

1 великий помідор «Мікадо»;

2 середні цибулини;

2 ст. л. соняшникової олії;

2−3 зубчики часнику;

0,5 пучка зелені петрушки;

сіль за смаком.

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Приготування: РЕКЛАМА Баклажани миємо, проколюємо вилкою або ножем, щоб вони не почали «стріляти». Запікаємо в духовці на деко до готовності при 200 °C. Як варіант, пекти можна, перевертаючи з боку на бік, і в чавунній сковороді під кришкою. А в ідеалі — на вугільному грилі: тоді ікра вийде «з димком».

Готові баклажани перекладаємо на дошку та залишаємо на 15−20 хвилин, щоб стік сік.

Помідори сорту «Мікадо» підпікаємо на грилі або в духовці при температурі 200 ° C і знімаємо з них шкірку.

Цибулю загортаємо у фольгу і запікаємо на вугіллі 10 хвилин або в духовці при температурі 200 °C.

Усі овочі охолоджуємо.

Баклажани, помідори та цибулю дуже дрібно рубаємо ножем. Видавлюємо зубчики часнику, додаємо до овочів і продовжуємо рубати, домагаючись одержання потрібної консистенції: майже однорідної, але несхожої на мус. Раз ми робимо ікру, у ній мають бути «ікринки».

Готову ікру заправляємо дрібно рубаною зеленню та олією. На останньому етапі солимо.

За можливості даємо ікрі кілька годин настоятися. Перед подачею пробуємо на сіль.

Рецепт баклажанів швидкого приготування, які одразу можна подавати до столу, читайте на нашому сайті.

Фото — скріншот

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