Баклажанна ікра по-одеськи: рецепт від відомого ресторатора Сави Лібкіна
Наразі — сезон баклажанів, з яких можна приготувати як оригінальну закуску за рецептом Ольги Матвій, так і традиційну ікру, одеський рецепт якої пропонує відомий ресторатор Сава Лібкін.
«Можна додати в ікру один печений перець для кольору, так би мовити, але баклажанна ікра має більш відомий смак без перцю. Моя бабуся підсмажувала цибулю до золотистого відтінку на олії, а мій тато любив додати свіжі помідори та багато часнику», — ділиться родинними секретами ресторатор на своїй сторінці у соцмережах.
Інгредієнти (на 4 порції):
- 3 баклажани вагою близько 700 г;
- 1 великий помідор «Мікадо»;
- 2 середні цибулини;
- 2 ст. л. соняшникової олії;
- 2−3 зубчики часнику;
- 0,5 пучка зелені петрушки;
- сіль за смаком.
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Приготування:
- Баклажани миємо, проколюємо вилкою або ножем, щоб вони не почали «стріляти». Запікаємо в духовці на деко до готовності при 200 °C. Як варіант, пекти можна, перевертаючи з боку на бік, і в чавунній сковороді під кришкою. А в ідеалі — на вугільному грилі: тоді ікра вийде «з димком».
- Готові баклажани перекладаємо на дошку та залишаємо на 15−20 хвилин, щоб стік сік.
- Помідори сорту «Мікадо» підпікаємо на грилі або в духовці при температурі 200 ° C і знімаємо з них шкірку.
- Цибулю загортаємо у фольгу і запікаємо на вугіллі 10 хвилин або в духовці при температурі 200 °C.
- Усі овочі охолоджуємо.
- Баклажани, помідори та цибулю дуже дрібно рубаємо ножем. Видавлюємо зубчики часнику, додаємо до овочів і продовжуємо рубати, домагаючись одержання потрібної консистенції: майже однорідної, але несхожої на мус. Раз ми робимо ікру, у ній мають бути «ікринки».
- Готову ікру заправляємо дрібно рубаною зеленню та олією. На останньому етапі солимо.
- За можливості даємо ікрі кілька годин настоятися. Перед подачею пробуємо на сіль.
Рецепт баклажанів швидкого приготування, які одразу можна подавати до столу, читайте на нашому сайті.
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