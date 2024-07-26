Овочевий салат на зиму: сподобається кожній господині, бо смачно та просто

Якщо на вашому городі гарно вродили овочі й ви мізкуєте, що приготувати з консервації, то це ідеальний варіант. Такий салат можна їсти просто так або додавати до пюре, каш чи макаронів, ділиться кулінарка Ірина Мельник.

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Інгредієнти: Баклажани — 1,5 кг

Помідори — 1 кг

Морква — 1 кг

Цибуля — 600 г

Часник — 80−100 г (4 головки)

Болгарський перець — 1 кг

Перець гострий — 1−2 стручки

Олія соняшникова — 200 мл (1 склянка)

Сіль — 3 ст. л.

Цукор — 4 ст. л.

Коріандр — 1 ст. л.

Базилік — 1 ст. л.

Суміш перців (мелена) або чорний перець (мелений) — 1 ч. л.

Оцет 9% - 5 ст. л.

Приготування:

Овочі помити. Помідори, часник, гострий перець пропустити через м'ясорубку.

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Чистимо шкірку з баклажанів, нарізаємо їх кубиком (або соломкою 0,5 см). Змішуємо їх з томатною сумішшю. Відставляємо.

Тремо моркву на тертці для корейської нарізки. Цибулю нарізаємо тонко півкільцями. Перець нарізаємо соломкою.

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Ставимо томати із баклажанами на середній вогонь. Додаємо олію. Після закипання варимо 15 хвилин (помішуючи). Додаємо цукор, сіль, спеції, овочі. Варимо 20 хвилин (після закипання), помішуючи. За 5 хвилин до кінця, додаємо оцет.

Розкладаємо все в стерилізовані банки і закриваємо. Укутуємо. Вихід: 4,5 літра.

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