41.17 / 41.76 44.86 / 45.65
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Кетчуп з кабачків: господині готують десятки банок такої смакоти на зиму

18:37 23 липня 2024
кетчуп

Зі звичайних кабачків, яких літом цього року наросло дуже багато, можна приготувати смачні закуски та салати на зиму. А ще з кабачків виходить дуже смачний кетчуп.

Такий соус готується швидко, а виходить дуже ніжним. Це приголомшлива бюджетна заготівля, яка смачніша за будь-який кетчуп з магазину, впевнена авторка каналу «Смачно, просто, доступно».

Інгредієнти:
- кабачки- 2.5 кг очищені
-цибуля-700 г
-сіль-3 ст. л
- цукор-190 г
- томатна паста-700мл
- оцет 9% - 180 мл
- паприка-1 ст. л з гіркою
- перець чилі-0.5 ч. л
- коріандр — 0.5 ч. л

Як готувати заготівлю, авторка показала у ролику.

РЕКЛАМА

Ще один рецепт кетчупу запропонувала інша господиня.

Інгредієнти:

РЕКЛАМА

1,5 кг. почищених кабачків,

0,5 кг. цибулі,

РЕКЛАМА

2 стол. ложки солі без гірки,

300 гр. цукру,

120 мл. оцту, 4−5 гвоздика,

4−5 лавр. лист,

1 чайна ложка червоного гіркого перцю,

500 мл. томатної пасти.

Процес приготування показаний у відео.

А на вечерю або сніданок можна приготувати ніжну намазку з кабачків для канапок або ліниві хачапурі з кабачків.

1

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

зруйнований будинок

Компенсацію за зруйноване житло не дадуть: юрист назвав причини

листя

Листя огірків жовтіє: як врятувати рослини й не втратити врожай

Бабуся

Грошей буде більше і без індексації: у кого влітку зростуть пенсії

Філіжанка кави

«Пригостіть» свій унітаз кавою: він буде дуже вдячним (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту