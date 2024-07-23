Кетчуп з кабачків: господині готують десятки банок такої смакоти на зиму

Зі звичайних кабачків, яких літом цього року наросло дуже багато, можна приготувати смачні закуски та салати на зиму. А ще з кабачків виходить дуже смачний кетчуп.

ВІДЕО ДНЯ

Такий соус готується швидко, а виходить дуже ніжним. Це приголомшлива бюджетна заготівля, яка смачніша за будь-який кетчуп з магазину, впевнена авторка каналу «Смачно, просто, доступно».

Інгредієнти:

- кабачки- 2.5 кг очищені

-цибуля-700 г

-сіль-3 ст. л

- цукор-190 г

- томатна паста-700мл

- оцет 9% - 180 мл

- паприка-1 ст. л з гіркою

- перець чилі-0.5 ч. л

- коріандр — 0.5 ч. л

Як готувати заготівлю, авторка показала у ролику.

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Ще один рецепт кетчупу запропонувала інша господиня.

Інгредієнти:

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1,5 кг. почищених кабачків,

0,5 кг. цибулі,

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2 стол. ложки солі без гірки,

300 гр. цукру,

120 мл. оцту, 4−5 гвоздика,

4−5 лавр. лист,

1 чайна ложка червоного гіркого перцю,

500 мл. томатної пасти.

Процес приготування показаний у відео.

А на вечерю або сніданок можна приготувати ніжну намазку з кабачків для канапок або ліниві хачапурі з кабачків.

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