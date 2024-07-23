Кетчуп з кабачків: господині готують десятки банок такої смакоти на зиму
Зі звичайних кабачків, яких літом цього року наросло дуже багато, можна приготувати смачні закуски та салати на зиму. А ще з кабачків виходить дуже смачний кетчуп.
Такий соус готується швидко, а виходить дуже ніжним. Це приголомшлива бюджетна заготівля, яка смачніша за будь-який кетчуп з магазину, впевнена авторка каналу «Смачно, просто, доступно».
Інгредієнти:
- кабачки- 2.5 кг очищені
-цибуля-700 г
-сіль-3 ст. л
- цукор-190 г
- томатна паста-700мл
- оцет 9% - 180 мл
- паприка-1 ст. л з гіркою
- перець чилі-0.5 ч. л
- коріандр — 0.5 ч. л
Як готувати заготівлю, авторка показала у ролику.
Ще один рецепт кетчупу запропонувала інша господиня.
Інгредієнти:
1,5 кг. почищених кабачків,
0,5 кг. цибулі,
2 стол. ложки солі без гірки,
300 гр. цукру,
120 мл. оцту, 4−5 гвоздика,
4−5 лавр. лист,
1 чайна ложка червоного гіркого перцю,
500 мл. томатної пасти.
Процес приготування показаний у відео.
А на вечерю або сніданок можна приготувати ніжну намазку з кабачків для канапок або ліниві хачапурі з кабачків.1
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