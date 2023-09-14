Мариновані огірки «по-польськи» на зиму — легко, швидко та смачно (відео)

Для приготування маринованих огірків на зиму автори рецептів зазвичай радять обирати невеликі та міцні огірочки.

А видання shuba публікує рецепт, який підходить для пізніх перезрілих огірків Консервація виходить смачною, огірки по-польскі готуються легко та швидко.

Інгредієнти: Огірки — 2 кг;

Вода — 0.5 склянки;

Цукор — 0.5 склянки;

Олія — 0.5 склянки;

Оцет 9% - 6 ст. л.;

Сіль кам'яна — 2 ст. л.;

Перець чорний мелений — 1 ч. л.;

Часник — 1 ст. л.

Читайте також: Ідеально до м'ясних страв: простий та смачний цибульний салат по-польськи

Приготування: Огірки помийте, поріжте на невеликі скибочки і зріжте зсередини насіння.

Для маринаду у миску налийте воду, додайте решту інгредієнтів і перемішайте до розчинення солі й цукру.

Вилийте маринад на огірки і добре перемішайте. Залиште огірки на 2 години, щоб вони пустили сік.

Розкладіть огірки у п’ять півлітрових банок, залийте соком, який утворився, і накрийте стерилізованими металічними кришками. Поставте їх у велику каструлю на рушник, залийте теплою водою і прокип’ятіть 10 хвилин з моменту закипання маринаду в банках.

Закрутіть банки кришками і залиште їх до повного остигання.

Рецепт консервованого салату з огірків «Дамські пальчики», який дещо схожий на мариновані огірки по-польскі, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

126

Читайте нас у Facebook та Instagram