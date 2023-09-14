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Мариновані огірки «по-польськи» на зиму — легко, швидко та смачно (відео)

15:41 14 вересня 2023
Консервація

Для приготування маринованих огірків на зиму автори рецептів зазвичай радять обирати невеликі та міцні огірочки.

А видання shuba публікує рецепт, який підходить для пізніх перезрілих огірків Консервація виходить смачною, огірки по-польскі готуються легко та швидко.

Інгредієнти:

  • Огірки — 2 кг;
  • Вода — 0.5 склянки;
  • Цукор — 0.5 склянки;
  • Олія — 0.5 склянки;
  • Оцет 9% - 6 ст. л.;
  • Сіль кам'яна — 2 ст. л.;
  • Перець чорний мелений — 1 ч. л.;
  • Часник — 1 ст. л.

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Приготування:

  • Огірки помийте, поріжте на невеликі скибочки і зріжте зсередини насіння.
  • Для маринаду у миску налийте воду, додайте решту інгредієнтів і перемішайте до розчинення солі й цукру.
  • Вилийте маринад на огірки і добре перемішайте. Залиште огірки на 2 години, щоб вони пустили сік.
  • Розкладіть огірки у п’ять півлітрових банок, залийте соком, який утворився, і накрийте стерилізованими металічними кришками. Поставте їх у велику каструлю на рушник, залийте теплою водою і прокип’ятіть 10 хвилин з моменту закипання маринаду в банках.
  • Закрутіть банки кришками і залиште їх до повного остигання.

Рецепт консервованого салату з огірків «Дамські пальчики», який дещо схожий на мариновані огірки по-польскі, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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