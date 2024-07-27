Прання без сліз: як визначити якість придбаного порошку

Відома фраза «жабідний платить двічі» якнайкраще описує проблему вибору прального порошку. Адже вирішивши заощадити і придбавши дешевший засіб, ви ризикуєте зіпсувати улюблені речі, а потім — ще й витратити гроші на їх чистку або заміну. Але як визначити ефективність миючого засобу? Про це у своєму блозі для домогосподарок розповіла відома експертка у домашніх справах.

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Зовнішній вигляд

Якісний порошок зазвичай має однорідну структуру, у ньому немає грудочок та сторонніх вкраплень. Колір має бути світлим, без неприродних відтінків. Аромат — приємним та ненав'язливим. Дешеві порошки часто мають різкий, хімічний запах, які колір може бути каламутним чи навіть брудним.

Розчинність у воді

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Наберіть трохи холодної води в прозору ємність і додайте щіпку порошку. Якісний порошок швидко розчиняється, не залишаючи осаду на дні. Дешеві порошки часто утворюють пластівці або каламутну завись, що свідчить про низьку якість компонентів.

Піноутворення

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Налийте невелику кількість води у склянку та додайте порошок. Якісний порошок створює багату, але не надто густу піну. Вона повинна швидко розчинятися та не залишати на стінках склянки липкого шару. Дешеві порошки часто дають дуже багато піни, яка довго тримається і погано змивається з білизни. Це говорить про наявність агресивних ПАР, які можуть подразнювати шкіру та псувати тканину.

Склад

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У якісному порошку мають бути натуральні компоненти, такі як ферменти, ензими, сода, лимонна кислота. Уникайте порошків з великою кількістю фосфатів, хлору та ароматизаторів — вони можуть бути шкідливими для здоров'я та навколишнього середовища.

Перевірка на ефективність

Виперіть пару речей, які цього потребують. Якісний порошок повинен справлятися із забрудненнями без зайвих зусиль. Білизна має бути чистою, без плям і запаху. Якщо ж ви помітили, що порошок не справляється з брудом, чи білизну після прання пахне вогкістю, то, ймовірно, вам варто пошукати інший варіант.

Як вибрати безпечний миючий засіб, дивіться на відео.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповіли, навіщо досвідчені господині засипають пральний порошок в унітаз.

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