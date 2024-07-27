Україна у меншості на 90+8-й хвилині «поховала» Марроко на Олімпійських іграх: відеоогляд матчу

У суботу, 27 липня, футбольна збірна Україна U23, яка програла у стартовій зустрічі на Олімпійських іграх-2024 у Парижі Іраку (1:2), провела на арені «Стад Жоффруа Гішар» у Сент-Етьєні другий матч групового турніру проти команди Марокко і видала неймовірну кінцівку поєдинку.

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Україна U23 — Марокко U23 — 2:1

Україна: Фесюн, Мартинюк (Сич, 75), Батагов, Салюк, Крупський, Рубчинський, Михайленко (Федор, 78), Криськів (Таловєров, 65), Брагару (Очеретько, 65), Хлань, Сікан (Краснопір, 65).

Голи: Криськів (22), Краснопір (90+8) — (Рахімі, 64, з пенальті).

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На 63-й хвилині вилучено Салюка (Україна).

Після власної осічки у першій зустрічі та з урахуванням виграшу марокканців у Аргентини у скандальному матчі (2:1), вибору у підопічних Руслана Ротаня не було. Лише перемога (та нічия за певних обставин) над представниками Чорного континенту, яких українці обіграли у березні у спарингу в Туреччині, зберігала «жовто-синім» шанси на вихід із групи.

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Суперники з перших хвилин запропонували вболівальникам аж ніяк не нудний футбол, і до перерви у грі «сопка — ваша, сопка — наша» успіх посміхнувся нашій команді. У середині першого тайму новачок «Динамо» Брагару майстерно розібрався із суперником і виклав м'яч на ногу гравцю «Шахтаря» Криськіву, який ударом в один дотик вивів «жовто-синіх» уперед — 1:0.

У другому таймі марокканці влаштували біля воріт голкіпера «Шахтаря» Фесюна справжній армагедон, і підопічні Ротаня не встояли. В одному з епізодів захисники «жовто-синіх» не встежили за форвардом суперника, і Салюк вклав його на газон у штрафному майданчику. Рефері призначив пенальті, а після перегляду VAR ще й показав нашому захиснику червону картку. Найкращий бомбардир збірної Марокко Рахімі з «позначки» забив свій третій м'яч на турнірі — 1:1.

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Українці вдесятьох не лише вистояли, а й на 90+8-й хвилині зусиллями новачка «Руха» Краснопіра забили переможний гол. Так, команда Ротаня не змогла втримати переможний рахунок уже у п'яти (!) поєдинках поспіль (з Кот-д'Івуаром, Єгиптом, Парагваєм, Іраком та Марокко). Але цього разу виправилася. І як! Оплески за самовіддачу та характер.

В іншому поєдинку у групі Аргентина перемогла Ірак — 3:1 (Альмада, 53, Гонду, 62, Фернандес, 85 — Хуссейн, 45+4).

Становище команд: 1. Аргентина — 3 очки (різниця м'ячів — 4:3); 2. Україна — 3 (3:3); 3. Марокко — 3 (3:3); 4. Ірак — 3 (3:4).

В останньому турі у квартеті В у вівторок, 30 липня, зіграють (обидва матчі — о 18:00): Україна — Аргентина та Марокко — Ірак.

Група С. Домініканська Республіка — Іспанія — 1:3, Узбекистан — Єгипет — 0:1.

Становище команд: 1. Іспанія — 6 очок; 2. Єгипет — 4; 3. Домініканська Республіка — 1; 4. Узбекистан — 0.

Як відомо, до плей-оф вийдуть по дві найкращі збірні з кожного із чотирьох квартетів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що олімпійська збірна України виграла престижний турнір у Франції.

Фото uaf.ua

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