Під курском після атаки дронів горить нафтобаза (відео)

Днями українські дрони атакували нафтобазу в російському Туапсе та авіабазу в Морозовську, а у ніч на неділю, 28 липня, «прилетіло» по нафтобазі під Курськом.

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Роспабліки стверджують, що спалахнула нафтобаза в селі Польова. SHOT пише, що приблизно на початку другої ночі місцеві жителі почули кілька потужних вибухів, а до цього було чутно характерний звук прольоту БПЛА. Після вибухів спостерігалося сильне задимлення.

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За однією з версій, спалахнули три резервуари.

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Тим часом російське міноборони звітує про «перехоплення та знищення п'яти БПЛА над Білгородською та двох БПЛА над Курською областями».

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Нагадаємо, що днями Генштаб ЗСУ підтвердив вдалий удар по авіабазі в Саках, яку зараз використовують окупанти у Криму.

Фото — скріншот

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