Світоліна після крадіжки розгромила японку на старті олімпійського турніру у Парижі (відео)

У неділю, 28 липня, одна з найсильніших тенісисток України Еліна Світоліна (31-а у світовому рейтингу), яка здобула «бронзу» на Іграх-2020 у Токіо, успішно стартувала на олімпійському турнірі у столиці Франції.

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У першому раунді 29-річна одеситка, якій довірили нести прапор України на церемонії відкриття Олімпіади, на кортах «Ролан Гаррос» розгромила у двох сетах 22-річну японку Моюку Ушидзіму (66-а) — 6:2, 6:1.

До речі, перед матчем з нашою тенісисткою стався неприємний інцидент. Як повідомив коментатор Юрій Сосновський, Еліна напередодні забула у роздягальні кросівки, а коли зранку повернулася, їх уже там не було. Причому проблема не у вкраденому взутті, а у спеціальній ортопедичній устілці. Добре, що у Світоліної вона була не єдина.

У поєдинку другого кола українка зіграє з переможницею матчу між американкою Джессікою Пегулою (6-а) та Вікторією Голубич (79-а) зі Швейцарії.

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Нагадаємо, що Україну на Олімпійських іграх в одинарному розряді представлять ще дві тенісистки — Марта Костюк (19-а) та Даяна Ястремська (26-а). А ось Ангеліна Калініна (47-а), на жаль, знялася зі змагань через хворобу.

«На жаль, учора довго перебували на кортах, чекаючи на початок змагань, — цитує Ангеліну Калініну пресслужба НОК. — Увесь цей час йшов дощ, і сьогодні вранці я відчула біль у горлі. Звичайно, дуже засмутилася, адже зіграти на Олімпіаді та представляти свою країну, особливо в такий складний час, — це була велика мрія та честь для мене.

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Але все ж таки вирішили не ризикувати, щоб не було ускладнень. Дякую всім за підтримку та бажаю перемог усім українським спортсменам!"

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Світоліна програла уродженці росії на шляху до півфіналу Вімблдону.

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Фото НОК України

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