Світоліна програла уродженці росії на шляху до півфіналу Вімблдону: відеоогляд матчу

Одна з найсильніших тенісисток України Еліна Світоліна (21-а у світовому рейтингу), яка раніше здолала на Вімблдоні 10-у ракетку світу Онс Жабер з Тунісу, на жаль, не змогла повторити своє найкраще досягнення в передмісті Лондона і пробитися до півфіналу турніру серії «Великого шолома» із загальним призовим фондом 63 млн доларів.

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У чвертьфінальному поєдинку 29-річна одеситка програла у двох сетах уродженці москви, Єлені Рибакіній (4-а) з Казахстану — 3:6, 2:6.

Нагадаємо, що саме Рибакіну Світоліна здолала у матчі за «бронзу» Олімпійських ігор у Токіо. Наразі рахунок очних зустрічей став 3:2 на користь суперниці українки.

Вихід до чвертьфіналу змагань на кортах Всеанглійського клубу лаун-тенісу та крокету, де Еліна минулого року (як і 2019-го) дійшла до півфіналу, приніс Світолиній 476 тисяч 27 доларів призових «брудними».

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Що ж до Рибакіної, то у півфіналі Вімблдону вона зіграє з переможницею протистояння між Оленою Остапенко (14-а) з Латвії та Барборою Крейчиковою (32-а) з Чехії. Іншу півфінальну пару склали хорватка Донна Векіч (37-а) та італійка Ясмін Паоліні (7-а).

Нагадаємо, що решта українок припинила виступи в одинарному розряді Вімблдону ще раніше. Леся Цуренко (59-а), Ангеліна Калініна (47-а) і Катерина Байндль (184-а) вилетіли в першому колі, Юлія Стародубцева (153-я) і Дарія Снігур (130-а) — у другому, а Марта Костюк (19-а) та Даяна Ястремська (27-а) — у третьому.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Світоліна на шляху до чвертьфіналу Вімблдону розгромила суперницю з Китаю.

Фото Jimmie48

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