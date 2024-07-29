«Вибили» крипту і задушили: в Києві сталося зухвале вбивство

В Солом'янському районі Києва минулої ночі сталося викрадення людини. Як повідомили в столичній поліції, інформація про інцидент надійшла до них близько опівночі. Мешканці будинку у Солом’янському районі почули крики та побачили, як декілька невідомих б’ють чоловіка і силоміць садять до автомобіля.

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Негайно у Києві та Київській області було введено спеціальну поліцейську операцію з пошуку та затримання викрадачів.

Поліцейські встановили, що до викрадення 29-річного іноземця причетні четверо чоловіків, віком від 24 до 29 років. Обох було затримано.

Під час слідства з'ясувалося, що зловмисники заздалегідь готувалися до злочину, дізнавшись, що чоловік має біткоїни, вартість яких становить декілька мільйонів гривень.

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Вони відстежили його місце проживання у Києві, вивезли в закинуту будівлю на території Київської області, де силою змусили перерахувати біткоїни на їхній криптогаманець, які потім перевели у готівку, а чоловіка вбили. Щоб приховати сліди злочину, змінили номерні знаки та зовнішній вигляд автомобіля, а тіло вивезли у ліс, де закопали.

Пошук тіла жертви

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«Поліцейські повідомили затриманим про підозру за низку вчинених кримінальних правопорушень, серед яких умисне вбивство з корисливих мотивів, розбійний напад та незаконне позбавлення волі, вчинене організованою групою осіб. Фігурантам загрожує довічне позбавлення волі», — поінформували правоохоронці.

Також нагадаємо про поліцейську спецоперацію на початку року, коли було знешкоджено банду киян, яка грабувала криптовалютників по всій Україні.

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