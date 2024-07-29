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«Мариновані помідори з родзинкою»: Ольга Матвій поділилася новим швидким рецептом

15:50 29 липня 2024
Готова закуска

Мариновані помідори зазвичай подобаються усім, а особливо — так звані «швидкі», для просолювання яких достатньо доби. Має власний рецепт такої закуски і маріупольська фудблогерка Ольга Матвій.

Особливість цього способу приготування — холодний маринад, яким заливаються вже очищені від шкірки плоди.

Для його приготування візьміть:

  • вода — 1 літр;
  • сіль — 30 г;
  • цукор — 50 г;
  • перець горошком — 0,5 ч. л;
  • лавровий лист — 2 шт;
  • оцет 9% - 100 г.

Також до помідорів додають родзинки (100 г) і часник (орієнтовно 10 зубчиків).

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Приготування

Очистити від шкірки помідори (заливши їх окропом і зробивши надрізи навхрест).

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Залити підготовлені помідорки вже охолодженим маринадом.

Через 10−12 годин (краще — через добу) помідори вже будуть готові.

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Наостанок Ольга дала пораду тим, хто захоче приготувати таку закуску на святковий стіл: покладіть до помідорів більше родзинок.

«Ви просто викладаєте на тарілку помідори з родзинками, і це так смачно, що просто відпад», — поділилася вона враженнями від дегустування страви.

Відзначимо, що для такого рецепту якнайкраще підходять помідори чері, вирощування яких стало новим трендом серед українських городників.

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