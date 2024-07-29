«Мариновані помідори з родзинкою»: Ольга Матвій поділилася новим швидким рецептом

Мариновані помідори зазвичай подобаються усім, а особливо — так звані «швидкі», для просолювання яких достатньо доби. Має власний рецепт такої закуски і маріупольська фудблогерка Ольга Матвій.

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Особливість цього способу приготування — холодний маринад, яким заливаються вже очищені від шкірки плоди.

Для його приготування візьміть:

вода — 1 літр;

сіль — 30 г;

цукор — 50 г;

перець горошком — 0,5 ч. л;

лавровий лист — 2 шт;

оцет 9% - 100 г.

Також до помідорів додають родзинки (100 г) і часник (орієнтовно 10 зубчиків).

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Приготування Очистити від шкірки помідори (заливши їх окропом і зробивши надрізи навхрест). РЕКЛАМА Залити підготовлені помідорки вже охолодженим маринадом. Через 10−12 годин (краще — через добу) помідори вже будуть готові. РЕКЛАМА

Наостанок Ольга дала пораду тим, хто захоче приготувати таку закуску на святковий стіл: покладіть до помідорів більше родзинок.

«Ви просто викладаєте на тарілку помідори з родзинками, і це так смачно, що просто відпад», — поділилася вона враженнями від дегустування страви.

Відзначимо, що для такого рецепту якнайкраще підходять помідори чері, вирощування яких стало новим трендом серед українських городників.

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