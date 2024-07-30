Олімпійські ігри-2024: розклад виступів українців 30 липня, медальний залік

У вівторок, 30 липня, у четвертий день боротьби за призові місця Олімпійських ігор у Парижі, де Україна виборола першу медаль, буде розіграно 12 комплектів нагород у восьми видах спорту.

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Наші спортсмени виступатимуть у дев'яти дисциплінах. Зокрема, свій перший бій у рамках боксерського турніру проведе віцечемпіон Токіо-2020 Олександр Хижняк, боротьбу за медалі командного турніру поведуть українські шпажистки, а також представниця гребного слалому Вікторія Ус. Крім того, вирішальний матч у групі проведе українська футбольна збірна і знову вийдуть на корт наші тенісистки.

Розклад змагань українців на Іграх-2024 30 липня

09:30. Бадмінтон, груповий етап, одинарний, група G (жінки), Поліна Бугрова — Тереза Швабікова (Чехія).

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11.00. Настільний теніс, одинарний (жінки), 1/16 фіналу. Маргарита Пісоцька — Бернадетте Січ (Румунія).

12:07. Плавання, 200 метрів батерфляєм (чоловіки), попередні запливи. Денис Кесіль (півфінали — 21:42).

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14:18. Стрільба з лука, одинарний (чоловіки), 1/32 фіналу Михайло Усач — Маркус Д'Алмейда (Бразилія).

14:30. Теніс, одинарний розряд (жінки), 1/8 фіналу. Марта Костюк — Марія Саккарі (Греція).

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14:30. Фехтування, командна шпага, ¼ фіналу (жінки). Влада Харькова, Фейбі Бежура, Олена Кривицька, Дар'я Варфоломєєва. Україна — Китай (півфінали — 16:50, фінал — 21:30).

16:00. Теніс, одинарний розряд (жінки), 1/8 фіналу. Еліна Світоліна — Барбора Крейчикова (Чехія).

16:00. Веслувальний слалом, каное-одиначки (жінки), кваліфікація, заїзди 1 та 2. Вікторія Вус.

17:30. Теніс, парний розряд (жінки), 1/8 фіналу. Марта Костюк / Даяна Ястремська — Се Шувей / Цзао Цзяї (Китайський Тайбей).

18:00. Футбол (чоловіки), група В. Україна — Аргентина.

21:32. Бокс. Попередній етап, 1/8 фіналу, до 80 кг (чоловіки). Олександр Хижняк — Філіпп Акілов (Угорщина).

За підсумками трьох днів боротьби за нагороди Олімпійських ігор медалі вибороли спортсмени з 36 країн. Медальний залік (за кількістю «золота») очолює Японія — 12 нагород (6 «золота», 2 «срібла», 4 «бронзи»), за якою розташувалися Франція — 16 (5−8-3), Китай — 12 (5−5-2), Австралія — 9 (5−4-0), Республіка Корея — 9 (5−3-1) та США — 20 (3−8-9). Україна з однією «бронзою» ділить 26—36-у позиції.

Нагадаємо, що за «золото» Ігор у Парижі українським спортсменам обіцяно 125 тисяч доларів, за «срібло» — 100 тисяч і за «бронзу» — 80 тисяч.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися у прямому ефірі матч футбольного турніру Олімпійських ігор Україна — Аргентина.

Фото НОК України

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