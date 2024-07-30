Де і коли дивитись онлайн «Полісся» — «Олімпія»: розклад трансляцій та прогноз на матч Ліги конференцій

У четвер, 1 серпня, житомирське «Полісся», яке програло «Олімпії» в Любляні (0:2), проведе на Міському стадіоні імені Пьотра Вечорека в польському Глівіце з бронзовим призером чемпіонату Словенії зустріч у відповідь 2-го відбірного раунду Ліги конференцій (арбітр — Мілош Міланович із Сербії).

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Якщо підопічні нового тренера Імада Ашура готувалися до поєдинку у тренувальному режимі, то «Олімпія» у рамках 2-го туру чемпіонату країни перемогла у гостях «Копер» — 1:0 (Дурдов, 11) та лідирує у турнірній таблиці.

Відеоогляд матчу «Копер» — «Олімпія» — 0:1

Букмекери вбачають невеликим фаворитом майбутнього поєдинку український клуб. Ставки на перемогу «Полісся» в основний час приймають з коефіцієнтом 2,50, на нічию — 3,57, на виграш підопічних іспанця Віктора Санчеса — 2,82.

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У прямій трансляції матч «Полісся» — «Олімпія» на території України покаже (початок — о 19:00) медіасервіс MEGOGO.

Ліга конференцій. 2-й відбірний раунд. Матч-відповідь

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1 серпня (четвер)

«Полісся» — «Олімпія» 19:00 MEGOGO

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Якщо команда Імада Ашура пройде словенський бар'єр, то за підсумками жеребкування зіграє у 3-му відбірному раунді Ліги конференцій (8 та 15 серпня) з невдахою пари Ліги Європи «Шериф» (Молдова) — «Ельфсборг» (Швеція). У першому поєдинку команда українського фахівця Юрія Гури поступилася вдома скандинавам — 0:1 (Хедлунд, 86).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Дніпро-1» знявся з УПЛ і не стартував у Лізі конференцій.

Фото ФК «Полісся»

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