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Швидкий пиріг з консервованими персиками: простий рецепт десерту з приголомшливим смаком

20:22 2 серпня 2024
пиріг

Що можна приготувати з консервованими персиками? Відповідь на це запитання проста й ховається в цьому рецепті. Цей смачний пиріг тане в роті, готується легко та швидко. Він зробить приємнішими сімейні посиденьки та підійде й для інших випадків, пише beszamel.se.pl.

Швидкий пиріг з консервованими персиками

Складники:

1 банка персиків у сиропі

1 склянка пшеничного борошна

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1 склянка цукру

100 г розтопленого вершкового масла

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2 яйця

2 чайні ложки розпушувача

Приготування

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Збиваємо яйця з цукром, додаємо борошно, розпушувач та розтоплене масло з яйцями. Виливаємо тісто у форму та зверху викладаємо нарізані консервовані персики.

Поставити форму в духовку, розігріту до 180 градусів, і випікати близько 40 хвилин. Вийняти та відставити остигати. Перед подачею посипати цукровою пудрою та розрізати на порції.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати смачний пиріг з несолодкою сирною начинкою.

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