Швидкий пиріг з консервованими персиками: простий рецепт десерту з приголомшливим смаком
Що можна приготувати з консервованими персиками? Відповідь на це запитання проста й ховається в цьому рецепті. Цей смачний пиріг тане в роті, готується легко та швидко. Він зробить приємнішими сімейні посиденьки та підійде й для інших випадків, пише beszamel.se.pl.
Швидкий пиріг з консервованими персиками
Складники:
1 банка персиків у сиропі
1 склянка пшеничного борошна
1 склянка цукру
100 г розтопленого вершкового масла
2 яйця
2 чайні ложки розпушувача
Приготування
Збиваємо яйця з цукром, додаємо борошно, розпушувач та розтоплене масло з яйцями. Виливаємо тісто у форму та зверху викладаємо нарізані консервовані персики.
Поставити форму в духовку, розігріту до 180 градусів, і випікати близько 40 хвилин. Вийняти та відставити остигати. Перед подачею посипати цукровою пудрою та розрізати на порції.
Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати смачний пиріг з несолодкою сирною начинкою.
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