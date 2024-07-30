Швидкий пиріг з консервованими персиками: простий рецепт десерту з приголомшливим смаком

Що можна приготувати з консервованими персиками? Відповідь на це запитання проста й ховається в цьому рецепті. Цей смачний пиріг тане в роті, готується легко та швидко. Він зробить приємнішими сімейні посиденьки та підійде й для інших випадків, пише beszamel.se.pl.

ВІДЕО ДНЯ

Швидкий пиріг з консервованими персиками

Складники:

1 банка персиків у сиропі

1 склянка пшеничного борошна

РЕКЛАМА

1 склянка цукру

100 г розтопленого вершкового масла

РЕКЛАМА

2 яйця

2 чайні ложки розпушувача

Приготування

РЕКЛАМА

Збиваємо яйця з цукром, додаємо борошно, розпушувач та розтоплене масло з яйцями. Виливаємо тісто у форму та зверху викладаємо нарізані консервовані персики.

Поставити форму в духовку, розігріту до 180 градусів, і випікати близько 40 хвилин. Вийняти та відставити остигати. Перед подачею посипати цукровою пудрою та розрізати на порції.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати смачний пиріг з несолодкою сирною начинкою.

48

Читайте нас у Facebook