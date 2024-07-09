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Пиріг «Три молока»: «латиноамериканський» рецепт від Alina FooDee

14:20 9 липня 2024
Пиріг «Три молока»

Останнім часом у країнах Латинської Америки набув величезної популярності торт Dulce de tres leches, також відомий як Pan tres leches або просто Tres leches, — це бісквіт, змочений трьома видами молока: вершками, згущеним і незбираним молоком.

І саме його напередодні вирішила приготувати українська фудблогерка з ляльковим голосом Alina FooDee.

Вона також додала до традиційного рецепту власну ноту, прикрасивши пиріг збитими вершками і свіжими ягодами.

Що потрібно

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Для бісквіта:

  • яйця — 3 шт;
  • сіль — щіпка;
  • цукор — 120 г;
  • борошно — 120 г;
  • розпушувач — 0,5 ч.ложки.

Для просочення:

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  • вершки 20%-33% - 120 г;
  • молоко — 100 г;
  • згущене молоко — 120 г.

Для прикрашання:

  • вершки (жирність 33%-35%) — 250−300 г;
  • ванільний цукор — 10 г;
  • цукор або згущене молоко — за смаком та бажанням.

Приготування

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Охолоджені яйця збийте з цукром міксером до утворення пишної стійкої піни (збивайте протягом 10 хвилин).

Акуратно введіть в тісто просіяне борошно з розпушувачем (краще скористатися лопаткою).

Вилийте тісто у форму діаметром 20 см.

Випікайте протягом 30−35 хвилин при 180 градусах.

Дістаньте бісквіт з духовки і просочіть його сумішшю з вершків, молока і згущенки. Для пришвидшення процесу зробіть проколи вилкою по всій його площі.

Через 30 хвилин викладіть на бісквіт збиті вершки, прикрасивши зверху полуницею або ж персиками. Вийміть пиріг з форми і подавайте на стіл.

«Неймовірно ніжний, повітряний та просочений пиріг. Я навіть сказала б, що це не пиріг, а торт», — поділилася враженнями блогерка, скуштувавши шматочок.

Якщо вже мова зайшла про латиноамериканські страви, згадаємо і про рецепт тако-бургера від Володимира Ярославського. Тим більше, що цей фаст-фуд можна приготувати навіть вдома на сковорідці.

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