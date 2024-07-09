Пиріг «Три молока»: «латиноамериканський» рецепт від Alina FooDee
Останнім часом у країнах Латинської Америки набув величезної популярності торт Dulce de tres leches, також відомий як Pan tres leches або просто Tres leches, — це бісквіт, змочений трьома видами молока: вершками, згущеним і незбираним молоком.
І саме його напередодні вирішила приготувати українська фудблогерка з ляльковим голосом Alina FooDee.
Вона також додала до традиційного рецепту власну ноту, прикрасивши пиріг збитими вершками і свіжими ягодами.
Що потрібно
Для бісквіта:
- яйця — 3 шт;
- сіль — щіпка;
- цукор — 120 г;
- борошно — 120 г;
- розпушувач — 0,5 ч.ложки.
Для просочення:
- вершки 20%-33% - 120 г;
- молоко — 100 г;
- згущене молоко — 120 г.
Для прикрашання:
- вершки (жирність 33%-35%) — 250−300 г;
- ванільний цукор — 10 г;
- цукор або згущене молоко — за смаком та бажанням.
Приготування
Охолоджені яйця збийте з цукром міксером до утворення пишної стійкої піни (збивайте протягом 10 хвилин).
Акуратно введіть в тісто просіяне борошно з розпушувачем (краще скористатися лопаткою).
Вилийте тісто у форму діаметром 20 см.
Випікайте протягом 30−35 хвилин при 180 градусах.
Дістаньте бісквіт з духовки і просочіть його сумішшю з вершків, молока і згущенки. Для пришвидшення процесу зробіть проколи вилкою по всій його площі.
Через 30 хвилин викладіть на бісквіт збиті вершки, прикрасивши зверху полуницею або ж персиками. Вийміть пиріг з форми і подавайте на стіл.
«Неймовірно ніжний, повітряний та просочений пиріг. Я навіть сказала б, що це не пиріг, а торт», — поділилася враженнями блогерка, скуштувавши шматочок.
Якщо вже мова зайшла про латиноамериканські страви, згадаємо і про рецепт тако-бургера від Володимира Ярославського. Тим більше, що цей фаст-фуд можна приготувати навіть вдома на сковорідці.109
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