Пиріг з сирною начинкою: любителі несолодкої випічки обов'язково оцінять такі ласощі

З сиру можна приготувати на сніданок або вечерю в міру солодкі сирники, а можна спекти закусочний пиріг.

Для тих, хто любить несолодку випічку, це ідеальний варіант до чаю чи кави, впевнені кулінари сайту з рецептами.

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Інгредієнти (на 5 порцій):

Для тіста:

80 г сиру

80 г вершкового масла

110 г борошна

1/3 ч. ложки солі

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Для начинки:

250 г сиру

80 г твердого сиру

50 г сметани жирністю 20%

1 яйце

10 г кукурудзяного (або картопляного) крохмалю

½ ч. ложки солі

Приготування:

Для тіста нарізати холодне вершкове масло кубиками і помістити його в миску з борошном, сіллю та сиром. Перемішати інгредієнти у крихту.

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Сформувати з крихти кулю та помістити тісто в холодильник на 30 хвилин (можна і більше).

Форму для випікання покрити пергаментом так, щоб папір трохи виступав за борти форми для легкого вилучення пирога після випікання.

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Помістити тісто у форму, утворюючи бортики. Наколоти дно вилкою.

Для начинки у глибокій мисці з'єднати яйце, крохмаль, сіль та сметану. Добре перемішати.

Додати молочний сир і натертий на великій тертці твердий сир прямо в миску. Перемішати усі інгредієнти до однорідної маси. Начинка буде досить густою.

Розрівняти начинку всередині форми з тістом, рівномірно розподіляючи її по всій площі.

Випікати пиріг у попередньо розігрітій до 190 градусів духовці з нижнім підігрівом протягом 20 хвилин.

Потім ще 20 хвилин у режимі «низ-верх» з конвекцією.

Охолодити пиріг на решітці.

Раніше ми публікували рецепт турецьких пиріжків з трьома начинками від кулінарки Ольги Матвій.

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