Олімпіада-2024: Світоліна поступилася чемпіонці Вімблдону, Костюк вийшла до чвертьфіналу Олімпіади, обігравши восьму ракетку світу

Українка Марта Костюк здобула вольову перемогу в третьому раунді одиночних змагань Олімпіади-2024 з тенісу. У трьох сетах вона обіграла восьму ракетку світу Марію Саккарі з Греції — 4:6, 7:6 (5), 4:6. Нагадаємо, що на старті змагань киянка обіграла новозеландку Лулу Сан, а у другому колі перемогла француженку Клару Бюрель, пише Суспільне Спорт.

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До речі, до зустрічі з Костюк два стартові матчі програла лише чотири гейми. Ба більше, тенісистки раніше тричі зустрічались між собою, і лише одна зустріч завершилась перемогою українки.

Путівку до півфіналу Костюк оскаржить с 13-ю сіяною Донною Векич з Хорватії.

На жаль, третя ракетка України Еліна Світоліна (WTA № 31) у трьох сетах програла представниці Чехії, чинній чемпіонці Вімблдону Барборі Крейчиковій (№ 10 WTA) — 6:7 (5), 6:2, 4:6, пише OBOZ.UA.

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Еліна в першому сеті вела 3:0, але легкої перемоги не вийшло. Чеська тенісистка серйозно підняла темп і виграла на тайбрейку.

У другій партії за рахунку 1:1, програючи 15:40, Еліна включилася і не залишила шансів суперниці. Другий ключовий момент стався за рахунку 4:2, коли Крейчикова зробила подвійну помилку на подачі.

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Третій сет ознаменувався драматичною боротьбою. Українка знову вела 2:1, але прикро програла у четвертому геймі.

Як писали «ФАКТИ», Світоліна розшматувала на Олімпіаді доньку мільярдера з топ-десятки світового рейтингу.

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