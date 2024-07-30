Світоліна розшматувала на Олімпіаді доньку мільярдера з топ-десятки світового рейтингу (відео)

У ніч на вівторок, 30 липня, прапороносець України на церемонії відкриття Ігор-2024 Еліна Світоліна (31-а у світовому рейтингу), яка перемогла у стартовому матчі японку Моюку Ушидзіму, пробилася до 1/8 фіналу олімпійського тенісного турніру.

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У матчі другого кола бронзова призерка Олімпіади-2020 у Токіо за підтримки чоловіка Гаеля Монфіса здолала у трьох сетах доньку мільярдера, 6-у ракетку світу Джессіку Пегулу зі США — 4:6, 6:1, 6:3. До речі, раніше Еліна програла суперниці чотири матчі поспіль.

Путівку до чвертьфіналу олімпійського турніру 29-річна одеситка оскаржить у поєдинку з чешкою Барборою Крейчиковою (10-а), яка виявилася сильнішою за Сінь Ю Ван (36-а) з Китаю — 6:3, 6:2.

До речі, пробилася до 1/8 фіналу змагань на кортах «Ролан Гаррос» і Марта Костюк (19-а), котра взяла гору над француженкою Кларою Бюрель (55-а) — 7:6 (3), 6:2. Наступною суперницею 22-річної киянки стане 8-а ракетка світу Марія Саккарі з Греції.

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А ось Даяна Ястремська (27-а), на жаль, припинила виступи в одинарному розряді, поступившись колумбійці Камілі Осоріо Соррано (83-а) — 6:7 (4), 4:6.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що фехтувальниця Ольга Харлан принесла Україні першу медаль Олімпійських ігор у Парижі.

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Фото НОК України

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